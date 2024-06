Regeringspartier bliver straffet i valgstedsmåling, vurderer politisk kommentator Erik Holstein.

De foreløbige valgstedsmålinger klokken 20.00, som ikke er de endelige resultater, er en "blodtud" til regeringspartierne.

Det vurderer politisk kommentator Erik Holstein.

- Alle regeringspartier bliver straffet. Der er ingen af de tre regeringspartier, der kan være supertilfredse, men det er bedre, end hvad Venstre kunne have frygtet, siger han.

Valgstedsmålinger fra DR og TV 2 klokken 20.00 viser, at Venstre står til en halvering med to mandater.

- Venstre har med denne måling vist, at partiet har potentiale til at blive det store dyr på savannen igen. Det her resultat er supergodt for Venstre, og jeg er sikker på, at det vil blive fejret som en kæmpemæssig sejr, siger han.

Til gengæld havde det været "en katastrofe", hvis partiet endte på ét mandat, vurderer Erik Holstein.

- Det ville sende partiet ud i en destruktiv dynamik, siger han.

Anderledes ser det ud hos Socialdemokratiet, der står til at blive overhalet af SF i DR's exitpoll klokken 20. Hos TV 2 er Socialdemokratiet stadig det største parti.

- Det gør en verden til forskel, hvordan den kamp ender. Hvis SF bliver Danmarks største parti, vil det være epokegørende, siger han.

Men man skal ikke se det som stor opbakning til SF's EU-politik. Det er tværtimod nationalpolitik, der er udslagsgivende for dette, vurderer Erik Holstein.

- Så forskellige er de to partiers politik i EU-Parlamentet ikke.

- Der er mange tidligere S-vælgere, der har stemt SF for at udtrykke deres utilfredshed med det her regeringsprojekt, som er upopulært, siger han.

Liberal Alliance står til mellem 1 og 2 mandater, alt efter hvilken valgstedsmåling man ser på.

- Liberal Alliance får deres mandat, men det ser ud, som om de virkelig har tabt luft i valgkampen. Det ligger meget langt fra de tal, som man har set i de almindelige nationale meningsmålinger, siger han.

Erik Holstein nævner også Dansk Folkeparti, som ifølge begge valgstedsmålinger bevarer sit ene mandat.

- Det er sindssygt vigtigt for dem. Det er forskel på liv og død, om de får det mandat eller ej, siger han.

Radikale Venstre står til et mandat i begge valgstedsmålinger, mens Moderaterne står til at få enten intet eller et enkelt mandat.

- Hvis det kikser, er det et enormt tilbageslag for Martin Lidegaard (politisk eder for De Radikale, red.).

- Moderaterne kan lidt bedre leve med det. Hvis det ikke kører hjem for dem, vil han sige, at Stine Bosse (spidskandidat for Moderaterne, red.) har lavet nogle fejl. Men for De Radikale er det helt afgørende, siger han.

