Venstre og De Radikale forsøger med et samarbejde at manøvrere sig til indflydelse, vurderer kommentator.

Lars Løkke Rasmussen (V) proklamerede ved valget i juni, at han så et samarbejde hen over midten som en mulighed.

Siden har han holdt fast i idéen, og rygter om et samarbejde mellem Venstre og De Radikale har derfor spiret.

Ifølge Berlingskes politiske kommentator, Thomas Larsen, er det nu så konkret, at der er diskrete samtaler mellem Venstre-formanden og De Radikales leder, Morten Østergaard.

- Det er ikke bare venlige signaler og høfligheder, der bliver udvekslet gennem medierne. Der er kontakt, siger Thomas Larsen.

Søndag forklarede Lars Løkke Rasmussen på sin Facebook-profil, at De Radikale muligvis kan bruges i et samarbejde, der kan gå imod ønskerne fra den yderste venstrefløj.

Han uddybede sin strategi bag et samarbejde over midten søndag aften i Deadline på DR2.

- Det kan ikke nytte noget, at vi bare går ind i et rum af de der traditionelle blå partier og siger: "Nu holder vi os for os selv". Der skal vi da række hånden ud, sagde Løkke.

Men ifølge Thomas Larsen er Østergaard og Løkke nødsaget til at holde tæt om et muligt samarbejde, da det er ildeset hos flere partier på hver deres fløj.

- Det ironiske er jo, at lige nu er både Venstre og De Radikale omgærdet af meget stor mistillid i de blokke, de tilhører.

- I den borgerlige blok er mange af partierne vrede og skuffede over, at Løkke ikke gør noget for at samle det borgerlige Danmark, og i rød blok vil især SF og Enhedslisten se med enorm mistillid på Morten Østergaard, hvis han lægger an til et samarbejde med Venstre.

- Det er et samarbejde, der på sigt kan vise sig at være en fordel for de to partier, men det vil blive mødt af massiv modstand fra mange af de øvrige partier, siger Thomas Larsen.

Han vurderer, at de to partier forsøger at forene kræfterne i en vej til endnu mere indflydelse. De kan muligvis finde fælles fodslag om den økonomiske politik.

- Der er mange lighedspunkter hos de to partier i den økonomiske politik. De ønsker begge mere udenlandsk arbejdskraft, og de kan måske finde hinanden i synet på en del af skattepolitikken og udgifterne til den offentlige sektor, siger Thomas Larsen, Berlingskes politiske kommentator.

/ritzau/