Sagen om relationen til storfisker er alvor for Lars Løkke. Men han ved, DF ikke vil vælte ham, mener Cordua.

København. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) skal tilbage i samråd om sine relationer til storfiskere.

Det sker, efter Ekstra Bladet over flere dage har fortalt, at Lars Løkke trods udsagn om det modsatte har en nær relation til storfiskeren John-Arne Hametner.

Sagen er betændt, da regeringen sidste år blev beskyldt for at holde hånden over såkaldte kvotekonger - en lille gruppe fiskere, der ejer hovedparten af de danske kvoter.

- Jeg tror, at Lars Løkke Rasmussen forsøger at vise, at han respekterer Folketingets arbejde ved at stille op i udvalget, når de kalder.

- Men han vil samtidig forsøge at få det til at se ud som noget pjat og pjank, at Folketinget bruger sin tid på det. Og at det er en hetz mod ham.

- Om det vil lykkes ham, det får vi se, når samrådet er overstået, siger politisk kommentator og radiovært Jarl Cordua.

Sagen kostede sidste år Esben Lunde Larsen (V) jobbet som fiskeriminister, da han have misinformeret Folketinget om mulighederne for at stramme op over for kvotekongerne og sprede kvoterne ud til flere.

Jarl Cordua vurderer dog, at sagen ikke vil koste Lars Løkke Rasmussen landets øverste politiske post.

- Jeg tror, at Lars Løkke er ret kold over for dette her. Han ved godt, at Dansk Folkeparti ikke vil have Kristian Jensen som formand for Venstre og som statsminister.

- Så jeg tror, han satser på, at der ikke er så meget mere i denne sag.

- Ekstra Bladet kan skrive et par historier, folk kan sige: "Løkke, herre bevares!" og baglandet brokke sig lidt. Men der kommer ikke et mistillidsvotum, siger kommentatoren.

Jarl Cordua vurderer, at Dansk Folkeparti måske vil bruge sagen til at presse Lars Løkke lidt politisk og muligvis give ham en "næse".

På et samråd i november sagde Lars Løkke Rasmussen, at han ikke har relationer til storfiskere, der påvirker hans eller regeringens politik.

De seneste dage er det dog kommet frem, at Lars Løkke Rasmussen har boet gratis i storfiskeren John-Anker Hametners sommerhus i Skagen, deltaget i en af hans firmafester og holdt årlige nytårskure med ham.

