Løkkes sidste nytårstale før valget var nyhedsfattig, mener Helle Ib. Talen var stærk på værdier, siger hun.

Der var ikke de store nyheder - ja, faktisk ingen - i statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) nytårstale.

Det mener Helle Ib, Børsens politiske kommentator, om talen, som er den sidste af slagsen fra Løkke inden det næste folketingsvalg, der senest finder sted 17. juni i år.

Til gengæld var det en værdiladet tale, mener Helle Ib, hvor Løkke blandt andet havde fokus på fællesskabet og velfærdssamfundet og forsøgte at være den favnende figur i dansk politik

- Det er en tale, der er stærk på værdier, og som indrammer, hvordan Løkke gerne vil blive opfattet som statsminister.

- Det er en statsminister, som godt ved, at valget nærmer sig. Nytårstalen bærer præg af, at han meget gerne vil stå som den samlende og ansvarlige figur på midten af dansk politik, siger Helle Ib.

En socialdemokrat kunne have holdt samme slags tale, mener hun.

- Han taler meget om en dobbelthed, om hvordan andre lande i verden er udfordret på værdierne, om splittelse mellem høj og lav, og hvor han fremhæver Danmark med alle mulige vendinger om fællesskab.

- Det sker på en måde, hvor man må sige, at en socialdemokratisk statsminister kunne også have holdt den tale.

- Han gør et stort nummer ud af at rose og udtrykke respekt for de offentlige ansatte, siger Helle Ib.

/ritzau/