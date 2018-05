Der er særligt én overraskelse i statsministerens mini-rokade i regeringen tirsdag, vurderer den politiske kommentator Jarl Cordua.

Det er erhvervsmanden Tommy Ahlers, der er mest kendt for sit iværksætteri og for sin medvirken i DR-programmet 'Løvens Hule'. Ahlers, der ved valget i 1998 var kampagneleder for Konservativ Ungdom, og desuden selv stillede op for De Konservative, er nu trådt ind i en ny løvens hule i form af Uddannelses- og Forskningsministeriet.

»Han har faktisk spøget i kulissen gennem noget tid, hvor der er gået nogle forlydender om, at en erhvervsmand var et nyt emne i Venstre. Hvem det var vidste man ikke, men her skulle man nok have kigget i Disruptionrådet,« siger Jarl Cordua, og bemærker, at Tommy Ahlers indtil nu har 'excelleret i at fortælle, hvor elendige politikere er'.

I 2010 skrev han eksempelvis på Twitter, at 'politikere ikke kan udføre simple regnestykker'.

Politicians can't do simple calculations — Tommy Ahlers (@aahlers) June 3, 2010

»Nu skal han så selv ind og påvirke systemet indefra. Jeg tror, han skal være glad for, at han overtager et ministerium, hvor den politiske dagsorden frem mod næste valg stort set er udtømt takket være Søren Pind,« siger Jarl Cordua.

Han bemærker også, at Venstre med udnævnelsen af Jakob Ellemann-Jensen til miljø- og fødevareminister, Tommy Ahlers til uddannelses- og forskningsminister og planerne om at gøre Karen Ellemann til politisk ordfører tilgodeser en del af partiet.

»Det er nogle byfolk, der kommer ind. Samtidig imødekommer man det gamle Uffe Ellemanske Venstre. Syd- og Sønderjylland, som længe har været Venstres smertensbarn, har til gengæld fået Eva Kjer Hansen tilbage, som de godt kan lide,« siger Jarl Cordua.

Karen Ellemann, kan måske ligne rokadens taber, fordi hun reelt er blevet fyret af statsministeren, men hendes situation er måske ikke helt så dårlig endda. Gruppeformandsposten er magtfuld i Venstre.

»Udnævnelsen af hende er et forsøg på at sikre hende en platform. Venstre mangler kvinder, der kan præge partiet, og det kan hun komme til at gøre fra den post,« siger Jarl Cordua.

BTs politiske redaktør, Andreas Karker, peger på, at Karen Ellemnan er en god arbejdskraft.

»Hun er en, man kan placere på mange poster. Det interessante er, at hvis Løkke taber valget, er ministrene jo færdige, men så er der to vigtige personer ud over partiformanden - og det er den politiske ordfører og gruppeformanden. Der sidder hun på en meget tung post,« siger han, der ikke mener, at den nye holdopstilling kan betegnes som et vinderhold.

»Jeg synes, han burde have skiftet mere ud og også fjernet nogle af ministrene, som konsekvent har ligget i bunden af popularitetsmålingerne,« siger han og henviser til blandt andet transportminister Ole Birk Olesen.