Trods tillidserklæring til Fock, er der ikke entydig opbakning. Interne uenigheder er ikke ovre, siger Engell.

På et møde i Alternativets hovedbestyrelse lørdag aften besluttede et snævert flertal at udtrykke "fuld tillid" til Josephine Fock som partiets politiske leder. Det skete trods hårde anklager mod hendes ledelsesstil.

Tillidserklæringen dækker imidlertid over stor intern splittelse. Ti stemte for at støtte Fock, mens syv stemte imod.

Og derfor vil magtkampene fortsætte, vurder politisk kommentator Hans Engell.

- Det her er ikke det sidste opgør, der er taget i det parti. For med den afgørelse i hovedbestyrelsen er der ikke skabt klarhed.

- Det har tværtimod skabt fortsat kaos, at en fuldstændig nyvalgt formand (politisk leder, red.) for et parti, så kort tid efter har næsten halvdelen af hovedbestyrelsen mod sig, siger han.

Josephine Fock overtog 1. februar posten som partiets politiske leder efter Uffe Elbæk. Fock blev valgt af medlemmerne ved partiets landsmøde.

Uroen begyndte allerede, da Fock blev valgt som leder af partiet. Det skyldtes blandt andet, at Alternativets folketingsgruppe havde foretrukket Rasmus Norqvist, forhenværende politisk ordfører, som ny leder.

Ondt blev værre, da Information bragte en artikel baseret på anonyme kilder. Den beskrev krænkende adfærd - endda fysisk ruskeri - over for tidligere partifæller.

Alternativet havde med lørdagens krisemøde lagt op til endelig at få ro og afklaring efter en turbulent tid.

Og på trods af et spinkelt flertal bag beslutningen, var det da også meldingen fra både hovedbestyrelsen og Josephine Fock efter mødets afslutning.

Men sådan går det næppe, siger Hans Engell.

- Det (udfaldet af hovedbestyrelsesmødet, red.) har ikke rigtig nogen gang på jord. For det er jo et lillebitte flertal, som har vundet afstemningen.

- Og som nyvalgt formand, der end ikke er medlem af Folketinget, er hun nødt til at have en meget stærkere og meget bredere opbakning, hvis det her skal lykkes.

- Så det ligner en dødedans, de er i gang med, for balladen bliver ved med at fortsætte, siger Hans Engell.

Allerede efter mødet lørdag aften kom de første indikationer på, at partiets trængsler fortsætter.

Det skete, da Leila Stockmarr, som har været et fremtrædende medlem af Alternativet, oplyste på Twitter, at hun har meldt sig ud af partiet.

Senere på aftenen meldte Københavns Storkreds ud, at den vil trække sin støtte til partistifter Uffe Elbæk som kredsens folketingskandidat - medmindre han offentligt bakker op om Fock.

Nu er spørgsmålet så, hvad Josephine Fock gør herfra. Mandag skal partiets folketingsgruppe beslutte, hvordan de forholder sig til hovedbestyrelsens beslutning.

Og ifølge Hans Engell er der to veje, det kan gå herfra: Enten trækker Fock sig som politisk leder, eller også fortsætter uroen.

Uanset udfald tvivler Engell dog på en lys fremtid for Alternativet.

- Jeg tror ikke, partiet klarer spærregrænsen ved næste valg. Medmindre der sker et mirakel, kan jeg ikke se, at Alternativet er i Folketinget efter næste valg.

/ritzau/