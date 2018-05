Morten Messerschmidt (DF) stiller op til næste folketingsvalg. Han sidder i øjeblikket i EU-Parlamentet.

København. Dansk Folkeparti tager et sats ved at stille Morten Messerschmidt op til Folketinget, når europaparlamentarikerens sager om misbrug af EU-midler endnu ikke er afgjort.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Kommer der alvorlig kritik, så trækker han som folketingsmedlem sagen lige ind i noget, der kan minde om en folketingsvalgkamp. Så det er en risiko, de løber. Men Dansk Folkeparti har valgt at sige, at tvivlen kommer Messerschmidt til gode, siger Engell.

EU's svindelkontor, Olaf, undersøger i øjeblikket Messerschmidt for mulig misbrug af EU-midler via EU-partialliancen Meld og den tilhørende fond Feld.

Det er derfor ikke overraskende, at han stiller op til Folketinget i stedet for at tage en tørn til i EU, mener Engell.

- Hele hans politiske skæbne hænger på den sag. Det er klart, at ender sagerne i ingenting, så vil det styrke ham meget, fordi det har været en kæmpe belastning for ham.

- Ender det i en alvorlig sag, så er det klart, at så vil det være en belastning, for der er meget, som tyder på, at revisionsmyndigheden bliver færdig på et tidspunkt, som ligger midt i en dansk valgkamp, siger han.

Messerschmidt satte i 2014 dansk rekord for flest stemmer ved valget til EU-Parlamentet, hvor han med 465.758 personlige stemmer bragede ind i parlamentet. Det er således en stor profil, som DF nu får hjem.

- Men hvor stor en profil han vil blive, og hvor mange stemmer han i givet fald vil få ved et folketingsvalg, afhænger af, hvordan denne her sag kommer til at udvikle sig, vurderer Engell.

Messerschmidt, der sad i Folketinget i perioden 2005 til 2009, stiller op i Fredensborg, hvis kredsen altså vælger ham som kandidat. Der er opstillingsmøde i kredsen på onsdag.

Næste folketingsvalg skal senest finde sted 17. juni næste år.

