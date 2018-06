Det er en væsentlig profil, der onsdag har forladt regeringen, mener politisk kommentator Helle Ib.

København. Det er ikke et godt tegn for den nuværende regering, at Brian Mikkelsen (K) onsdag har valgt at forlade sin post som erhvervsminister.

Det mener politisk kommentator for Børsen Helle Ib.

- Det er ikke ret lang tid siden, at Lars Løkke Rasmussen sidst gennemførte en ministerrokade. Dengang var der allerede spekulationer om, hvorvidt Liberal Alliance og De Konservative også ville skifte ud for at sætte det sidste hold inden valget.

- Så det er noget rod, at man skal til at gøre det igen, og det sender ikke noget særligt godt signal for Løkkes regering, siger hun.

Helle Ib mener, at regeringen med Brian Mikkelsens afgang har mistet en væsentlig profil.

- Han har været med i lang tid og har deltaget i mange tunge forhandlinger på det økonomiske og erhvervspolitiske område, så De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har kunnet pleje sit image i Justitsministeriet og på det retspolitiske område.

- Jeg vil ikke gisne om, hvilke motiver Brian Mikkelsen har. Jeg synes bare ikke, at det sender et signal om, at der er særlig stor tro på, at denne regering klarer sig efter næste valg, siger hun.

Helle Ib tror, at De Konservative godt kan finde én, der kan erstatte Brian Mikkelsen som erhvervsminister.

- Men man må forstå, at Brian Mikkelsen har været en fuldstændig afgørende spiller, da man lavede regeringsgrundlaget og i mange store forhandlinger.

- Så De Konservative kommer helt sikkert til at mangle ham, det er der slet ingen tvivl om. Han har spillet en nøglerolle for partiet i mange år, siger hun.

Brian Mikkelsen forlader dansk politik til fordel for en stilling som administrerende direktør i Dansk Erhverv.

/ritzau/