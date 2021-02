Blå blok får ikke regeringsmagten ved at strides indbyrdes i "skingre blå pseudodebatter" ifølge kommentator.

Dele af blå blok er oppe i det røde felt over en justering af en repatrieringsaftale, der giver flygtninge penge for at rejse hjem.

De kalder det en lempelse, men kritikken er forfejlet og udstiller blå blok, mener politisk kommentator Helle Ib fra avisen Børsen.

- Der er en masse udlændingepolitik, man kan diskutere. Men at fremstille justeringer af den brede aftale, som om at dansk udlændingepolitik er i frit fald, er skrupskørt, siger hun.

Ordningen blev justeret fredag af regeringen, SF, De Radikale, Venstre og Liberal Alliance.

Ifølge værdiordfører Pia Kjærsgaard (DF) nåede tidligere udlændingeminister Inger Støjberg "knapt ud af døren i Venstre, før de lavede lempelser".

Støjberg selv kritiserer også sit tidligere parti og kalder det "ubegribeligt".

Politisk ordfører Marcus Knuth (K) kritiserer, at 30.000 flygtninge ikke længere skal til samtale.

De 30.000 var dog ikke til en egentlig samtale før ændringen, men blev vejledt om, at de kunne modtage mellem 100.000 og 200.000 kroner for at rejse hjem, hvis de i forvejen var i kontakt med kommunen.

Nu bliver de ikke længere vejledt. Det skyldes, at de har længere ophold i Danmark, dobbelt statsborgerskab eller en bedre kontakt til arbejdsmarkedet, end de mennesker, som aftalepartierne vil sende hjem.

I stedet målrettes ordningen ifølge aftalepartierne, så udlændinge uden for arbejdsmarkedet og med løs tilknytning til Danmark indkaldes til samtale.

Helle Ib påpeger, at der hidtil har været tale om nogle få hundreder, som vendte hjem med en check i ryggen.

/ritzau/