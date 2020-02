Anklager om at Fock har overfuset ansatte, er det sidste, Alternativet har brug for, vurderer Erik Holstein.

Anklager mod Alternativets politiske leder, Josephine Fock, og kritikken af hendes ledelsesstil rammer partiet, hvor det gør allermest ondt. Det vurderer Erik Holstein, politisk kommentator for Altinget.

Noget tyder på, at partiet ikke kan slippe væk fra personsager. Og det risikerer ifølge ham at trække både Fock og Alternativet som parti ned.

- Hvis der er noget, Alternativet ikke har brug for, så er det flere personsager. Og så kommer der personsager på den, man lige har valgt som ny politisk leder. Det kunne næsten ikke være værre, siger Erik Holstein.

Fock er havnet i en penibel situation, efter at hun i en artikel i Information af anonyme kilder beskyldes for at have en ubehagelig ledelsesstil.

I artiklen fortæller fire kilder, at de med egne øjne har set Josephine Fock gribe fysisk fat i folk, når hun er blevet vred på dem.

Tirsdag svarede Alternativets folketingsgruppe på spørgsmål, om de har 100 procent tillid til Josephine Fock som leder.

- Vi samarbejder med hende 100 procent, sagde Alternativets gruppeforperson, Susanne Zimmer.

Senere udsendte partiets hovedbestyrelse en pressemeddelelse. Her udtrykte bestyrelsen "fuld tillid til Josephine Fock".

Anklagerne og folketingsgruppens halvhjertede opbakning gør ifølge den politiske kommentator livet svært - både for Fock og for partiet som helhed.

- Det her tyder på, at det er et parti, der nærmest er ustyrligt i øjeblikket. Det er det sidste signal, man skal sende til vælgerne lige nu, siger Erik Holstein.

Josephine Fock har kun kort kommenteret anklagerne. Og hun har ikke skudt dem hårdt nok ned, til at hun kan sidde trygt i ledelsesstolen, mener han.

- Hendes problem er, at hun ikke er kommet med en klar afvisning af beskyldningerne. Så meget tyder på, at kritikken faktisk er berettiget, siger Erik Holstein.

Josephine Fock har ifølge ham derfor ikke specielt god grund til at være rolig.

- Hun står overhovedet ikke sikkert. Det er langtfra sikkert, at hun er leder af Alternativet inden næste valgkamp, siger han.

Erik Holstein mener, at det er indlysende, at den politiske leder ikke har opbakning fra folketingsgruppen. Hun blev valgt af partiets bagland på et landsmøde i begyndelsen af februar.

/ritzau/