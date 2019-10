Som formand lægger Ellemann-Jensen modsat Lars Løkke Rasmussen op til samarbejde med Nye Borgerlige.

Som politisk ordfører var Jakob Ellemann-Jensen (V) til enhver tid klar til at stå på mål for Venstres politik. Som ny formand for partiet er det nu i stedet ham, der skal udstikke den politiske linje.

Fra Folketingets talerstol under åbningsdebatten kunne man da også begynde at ane konturerne af den politik, som Jakob Ellemann-Jensen har tænkt sig at føre, siger Erik Holstein, politisk kommentator ved Altinget.

- Han følger op på de spor, der blev lagt, da han blev valgt til Venstres formand. Nemlig at man forsøger at gå i en mere grøn retning og i forhold til samarbejdsmønstrene, siger Erik Holstein.

- Han har allerede for et par uger siden aflivet samarbejdet med Socialdemokratiet og vil i stedet samle den blå blok - også Nye Borgerlige. Både med den vedtagelse, han lagde op til i dag, og da han inviterede alle de blå ledere til kaffe, siger han.

Til sidst i sin tale læste Jakob Ellemann-Jensen et forslag om vedtagelse op, hvor også Folketingets nye parti Nye Borgerlige er med i vedtagelsesteksten fra oppositionen.

Vedtagelsen markerer den overordnede politiske linje, som partierne ønsker, der skal føres i Danmark.

Lars Løkke Rasmussen (V), som var Venstres formand før Jakob Ellemann-Jensen, lagde ellers afstand til Nye Borgerlige, som han afskrev som støtteparti.

Under talen tilsluttede Jakob Ellemann-Jensen sig desuden regeringens klimamål om at reducere drivhusgasser med 70 procent senest i 2030.

/ritzau/