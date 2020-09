Politisk kommentator mener, at Alternativet bliver holdt kunstigt i live. Josephine Fock deler ikke analysen.

Alternativet gør virkelig en forskel i dansk politik, og regeringen lytter til partiet.

Det var et af budskaberne fra politisk leder Josephine Fock (AL) lørdag, da hun holdt tale ved partiets digitale landsmøde i Odense.

Men virkeligheden ser anderledes dyster ud ifølge politisk kommentator Noa Redington.

- Alternativet er et parti, der bliver holdt kunstigt i live af statsministeren (Mette Frederiksen, S, red.), siger han.

- Forstået på den måde, at Alternativet stadig deltager i det politiske liv på Christiansborg på grund af coronakrisen med alle de forlig, man har indgået.

- Josephine Fock, som ikke sidder i Folketinget, har været med i forhandlinger, man normalt ikke ville være en del af, siger Noa Redington.

Den politiske kommentator peger på, at Alternativet lige nu bare fremstår som en del af rød blok.

Forskellen fra de øvrige partier i blokken er, at Alternativet kun kan mønstre et enkelt folketingsmandat i form af Torsten Gejl.

Han blev som den eneste tilbage på skuden, da Uffe Elbæk, Sikandar Siddique, Rasmus Nordqvist og Susanne Zimmer i marts forlod partiet.

Det skete, fordi de ikke kunne samarbejde med Josephine Fock, der blev valgt som Alternativets politiske leder efter Uffe Elbæk 1. februar ved et ekstraordinært landsmøde.

Coronakrisens indtog fjernede hurtigt fokus fra Alternativets problemer, og partiet har siden været en del af de mange aftaler, som hele Folketinget har indgået under coronakrisen.

Derfor kalder Noa Redington også Mette Frederiksen for "Alternativets bedste ven" lige nu.

- Når det er sagt, står Alternativet i en afgrundsdyb krise, hvor fire af fem folketingsmedlemmer har forladt gruppen, medlemmerne er sivet, de står uden en klar profil og mærkesag, og så har de fået konkurrence fra venstre side, både fra Veganerpartiet og Frie Grønne, siger han.

Samtidig peger han på, at hverken Josephine Fock eller Torsten Gejl tidligere har været stemmeslugere ved folketingsvalg.

- Det er helt afgørende for et parti, som er så tæt på spærregrænsen, at det har nogle folk, som kan trække stemmer i deres egen ret. Og det kan ingen af de to, siger Noa Redington.

Josephine Fock er uenig i vurderingen om krise.

- Vi har en anden analyse, der handler om, at der er behov for Alternativet i dansk politik, og det skal vi så kunne vise vælgerne.

Spørgsmål: Men har han ikke en pointe i, at Alternativet med kun ét folketingsmedlem lige nu er meget begrænset eller slet ikke har nogen indflydelse?

- Nej, for vi har sådan set lige så stor parlamentarisk indflydelse nu, som da vi havde fem mandater. Da var vi heller ikke tungen på vægtskålen.

- Det vil sige, at det, vi gør, er, at vi er synlige i forhandlingerne, presser regeringen i forhandlingerne og er synlige med, hvilke forslag vi kommer med. Så nej, det er jeg ikke enig med ham i, siger Josephine Fock.

