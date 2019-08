Med flere regioner mod sig havde enhver anden end Løkke Rasmussen trukket sig, siger kommentator.

Tirsdag aften opfordrede Venstres Region Midtjylland som den første region offentligt formand Lars Løkke Rasmussen (V) og næstformand Kristian Jensen (V) til at trække sig.

Fire ud af fem regioner har holdt møder om formandssituationen i partiet i de seneste dage og uger.

Fra andre møder er der meldinger om utilfredshed med ledelsen, men uden direkte opfordringer til, at partiets ledelse trækker sig.

- Havde det været enhver anden partileder end Lars Løkke Rasmussen, så havde grænsen for, hvor længe man kunne blive siddende trods kritik fra baglandet for længst overskredet.

- Fire ud af fem regioner mener ikke, at han skal være formand. Men Lars Løkke Rasmussen har det med at definere sine egne spilleregler.

- Vi er for længst hinsides det punkt, hvor Lars Løkke kæmper for partiet Venstre. Han kæmper for Lars Løkke. Og det gør det svært at sige, hvor meget der skal til, for at han trækker sig, siger politisk kommentator Henrik Qvortrup.

Han forventer, at tirsdagens udmelding fra Region Midtjylland vil øge presset på politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V) til at stille op som formandskandidat til et kommende landsmøde.

Det vil i givet fald efter alt at dømme blive til et kampvalg mod Lars Løkke Rasmussen, der trods kritikken fra baglandet ikke har trukket sig.

- Nu er katten ude af sækken. Det spændende er nu, om de øvrige regioner vil tilslutte sig denne fuldkomment umisforståelige mistillidserklæring, som Midtjylland er kommet med.

- Vi ved, at fire ud af fem regioner enten er meget kritiske over for eller fuldkommen afstandtagende over for den nuværende ledelse.

- Det er mildt sagt et problem for den nuværende formand, siger Henrik Qvortrup.

/ritzau/