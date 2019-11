Belgiske Charles Michel, der bliver EU's kommende formand for Det Europæiske Råd, kommer til Danmark.

Den kommende formand for Det Europæiske Råd, Charles Michel, gæster Danmark og mødes med statsminister Mette Frederiksen (S) fredag.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til mødet med den kommende formand, som vil sidde for bordenden af møderne i Det Europæiske Råd de kommende fem år. Vi har meget at tale om.

- Vi skal levere klare resultater på de store udfordringer, der optager borgerne på tværs af de europæiske lande. Det handler blandt andet om klima, migration, bekæmpelse af skatteunddragelse og social dumping.

- Det er langt fra simple problemstillinger, og i Det Europæiske Råd har vi et særligt ansvar for at sikre, at vi når frem til de rigtige løsninger. Det ser jeg frem til at drøfte med Michel, skriver statsminister Mette Frederiksen i meddelelsen.

Charles Michel blev 2. juli af Det Europæiske Råd valgt til formand. Han har været premierminister i Belgien fra 2014 til oktober 2019.

Den kommende EU-præsident har som noget af det første opfordret EU's medlemslande til at øge sine forsvarsudgifter. Han er kendt for at være liberal og EU-tilhænger.

Det Europæiske Råd er en af EU's afgørende institutioner. Rådet består af alle medlemslandenes regerings- og statschefer samt formanden for EU-Kommissionen.

Rådet tager stilling til og udstikker EU's overordnede retningslinjer. Det er ofte også i rådet, at løsninger på tunge problemer bliver afklaret.

Rådet er ikke at forveksle med Rådet for Den Europæiske Union bestående af ministre fra EU-landene, der sammen med parlamentet lovgiver, mens EU-Kommissionen implementerer EU's regler og politik.

Den afgående EU-præsident, polske Donald Tusk, har været en meget aktiv præsident og har forholdt sig til alt fra Ruslands aggression i Ukraine til Brexit.

