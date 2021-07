De to komikere Joel Hyrland og Hadi Ka-Koush – bedre kendt som duoen Adam & Noah – har som så mange andre danskere også festet løs, når Danmark over flere kampe sikrede sig en billet til (minimum) semifinalen ved EM i fodbold.

Men til trods for, at smittetallene er lave, og fodboldglade danskere fester, krammer, drikker og står meget tæt, så må de to populære komikere stadig ikke afvikle deres forestillinger for fuldt publikum.

Tværtimod betyder restriktionerne, at deres cirka 20 forestillinger i august landet over kun kan afvikles med 25-35 procent fulde sale.

»Vi synes, det er så fedt at se, at folk fester under EM. Det har vi også gjort. Men bagefter, så undrer vi os over, hvorfor vi ikke også kan afholde vores forestillinger for fulde huse i august,« siger Joel Hyrland, der optræder i rollen som Adam.

Efter deltavariantens indtog i Danmark er smittetallet steget en smule, men antallet af indlæggelser er fortsat faldet og er mere end halveret fra 82 til 39 på to uger.

Derfor skrev de to komikere også en kommentar på statsminister Mette Frederiksens Facebook-profil, da hun lagde en kommentar op, før Danmark skulle møde Tjekkiet i EM-kvartfinalen.

Her ønskede de to komikere Mette Frederiksen god kamp og sagde, at det ville være 'super fedt, hvis I gad give os lov til at optræde for fulde huse i august'.

'Alle sårbare er vaccineret, vi har udskudt vores tour 1,5 år, ikke fået en krone i kompensation, og vi har bare holdt kæft og makket ret. Nu er det slut. Vi gider ikke være lukket ned mere,' skrev de.

Joel Hyrland forklarer, at komikerparret oplever det som urimeligt, at de ikke kan optræde for fulde huse. De vurderer, at de ikke får nogen problemer med at sælge billetterne, hvis der åbnes op.

»Vi føler os meget uretfærdigt behandlet og forbigået. Vi har, siden det startede, makket ret, flyttet vores show og gjort, som der blev sagt,« siger Joel Hyrland og fortsætter:

»Nu synes vi ikke, det giver mening mere. Vi kan jo se, hvor meget der kan festes under EM, uden at tallene stikker af,« siger han.

Joel Hyrland forklarer, at nogle personer, som har købt billet, har måttet finde sig i den ene udskydelse og aflysning efter den anden.

»Vi har kunder, som vi har måttet rykke fire og fem gange. De er naturligvis meget frustrerede. Det kan jeg virkelig godt forstå,« siger Joel Hyrland.

»Vores show er jo ikke en koncert, hvor folk står meget tæt. De er heller ikke meget berusede og råber og danser rundt. Det er jo et roligt foretagende, hvor folk sidder, kigger den samme vej og forhåbentlig griner. Derfor synes jeg, det virker meget tilfældigt, når vi ikke må åbne op, men der kan godt være store fodboldfester,« siger Joel Hyrland og understreger, at han er stor tilhænger af fodboldfesterne.

I forbindelse med fodboldkampe har der flere gange været store folkemængder på gaderne rundt om i Danmark. Både da Brøndby vandt det danske mesterskab i maj, men især i de sidste uger, da det danske herrelandshold slog Rusland, Wales og så Tjekkiet ved EM.

Ingen af de store folkefester har haft større indflydelse på smittetallet.

Derfor mener De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, også, at Adam & Noah skal have lov at optræde for fulde sale.

»Jeg synes, de restriktioner skal ophæves. Hellere i dag end i morgen,« siger Per Larsen.

»Det virker helt åndssvagt, at teatre ikke kan genåbne fuldt ud, når man sammenligner med fodboldfesterne. Det er samme problem med kirker, hvor konfirmander må stå og vælge mellem, hvilke bedsteforældre som må komme til deres konfirmation,« siger han og tilføjer:

»Man skal tænke på, at vi er et rigtig godt sted. De svage grupper er stort set vaccinerede, og hvis de unge og friske bliver syge, så har det meget begrænsede konsekvenser.«

Hos SF maner man dog fortsat til besindighed.

»Jeg ville så gerne sige ja til Adam & Noah, men som sundhedsordfører er jeg stadig lidt forbeholden,« siger SFs sundhedsordfører, Kirsten Normann Andersen.

»Vi savner erfaringer med den nye deltavariant, men når vi har høstet tilstrækkelig med erfaringer, så synes jeg, vi skal genåbne så hurtigt som muligt, hvis det kan lade sig gøre,« siger hun.