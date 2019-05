Det vakte opsigt, da tv-værten Abdel Aziz Mahmoud torsdag fortalte, at han havde oprettet hjemmesiden stram-kurs.dk og omdirigeret de besøgende til Mino Danmark – en organisation, der arbejdere for et samfund med ligestillede minoritetsborgere.

I dag blev stuntet så vendt på hovedet, da hjemmesiden abdelaziz-mahmoud.dk blev oprettet. Den fører dig frem til stramkurs.dk.

Men det er ikke fordi, Rasmus Paludan har taget hævn.

Det er i stedet komikeren Masoud Vahedi, som har købt domainet abdelaziz-mahmoud.dk og omdirigeret alle, der besøger siden, til stramkurs.dk.

»Jeg gør det for at vise, hvor nemt det her egentlig er, og hvor fjollet det er, at det stunt blev til så stor en sag,« siger Masoud Vahedi til B.T.

Han forsikrer, at det ikke er ment som et politisk statement.

»Det er bare for at drille lidt. Nu er de to lænket til hinanden,« siger Masoud Vahedi:

»Hvis formålet var, at Rasmus Paludan skulle have mindre taletid, så fungerede det jo helt åbenlyst ikke. Det blev gjort til en kæmpe sag, at Rasmus Paludan blev trollet lidt, og det var ligesom at se et afsnit af Jerry Springer.«

Masoud Vahedi kender ingen af parterne, men synes umiddelbart, at Abdel Aziz Mahmoud virker som en sympatisk fyr. Det samme indtryk har han ikke at Rasmus Paludan. Men:

»Alle skal have mulighed for at udtrykke deres holdninger. Og man skal kæmpe endnu hårdere for, at de mennesker, man måske ikke er enig med, også har ret til og mulighed for at komme til orde,« siger Masoud Vahedi.

Abdel Mahmoud Aziz tager komikerens stunt med ro.

'Hos Mino Danmark har vi tredoblet vores betalende medlemstal takket være stram-kurs.dk, så hvis jeg omvendt kan give lidt trafik til nazisterne, så er det helt fint,' skriver Abdel Mahmoud Aziz i en sms til B.T.