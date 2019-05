Ifølge Cherif Tomra Ayouty, der stiller op til Folketinget for Nye Borgerlige, var det en falsk anklage, der placerede ham i fængsel i ni måneder i Abu Dhabi.

Han var i 2005 i Forenede Arabiske Emirater i forbindelse med forretninger, men Muhammed-tegningerne var netop ved at blive spredt i Mellemøsten, og derfor mener Cherif Ayouty, at han blev lokket i en fælde, så emiraterne kunne slippe for at handle med Danmark.

I fængslet blev han chef for biblioteket, hvor han skulle kategorisere tusindvis af bøger om islam. Han begyndte at læse mere og mere om religionen og talte med de muslimske lærde, der kom i fængslet.

Han kom til en erkendelse: Islam var en trussel mod den verden, han selv holdt så meget af.

Cherif Ayouty stiller op for Nye Borgerlige til folketingsvalget. Selvom han er fra Egypten, er hans mærkesager stop for asyl, stop for indvandring af ikke-vestlige, der ikke kan forsørge sig selv, udvisning af kriminelle udlændinge og lukning af Integrationsministeriet. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Cherif Ayouty stiller op for Nye Borgerlige til folketingsvalget. Selvom han er fra Egypten, er hans mærkesager stop for asyl, stop for indvandring af ikke-vestlige, der ikke kan forsørge sig selv, udvisning af kriminelle udlændinge og lukning af Integrationsministeriet. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

Han kom til Danmark fra Egypten som 23-årig. Senere konverterede han fra islam til kristendommen.

Nu er hans mærkesager som kandidat for Nye Borgerlige, at der skal stoppes for asyl. Der skal stoppes for ikke-vestlige indvandrere, der ikke kan forsørge sig selv, og Integrationsministeriet skal lukkes.

Hvorfor skal der ikke være et integrationsministerium?

»Da jeg kom til Danmark, var der ikke et integrationsministerium. Der var intet, der hjalp mig til at finde mig til rette i Danmark. Jeg integrerede mig selv, fordi jeg ville det. Integrationsministeriet har slået total fejl. I gennemsnit koster det 35 milliarder om året, det er alt for mange penge at spilde. Lad folk integrere sig selv, det har vi tidligere gjort.«

I forhold til stop for ikke-vestlig indvandring, er du vel ikke den eneste, der er født i et andet land, som kan og vil Danmark?

»I disse tider ser jeg Danmark som en båd, hvor der fx er plads til 100 mennesker, men der er 120 i båden. Hvis vi tager flere ind, synker båden. Så hvad skal man gøre? Bare fordi jeg kom først om bord på båden, skal alle andre så have samme ret? Så synker båden.«

Er det ikke meget nemt at sige, når man er kommet om bord på båden?

»Men sådan er livet. Man opnår noget, før andre mennesker opnår det. De, der kommer først, har en meget bedre chance end dem, der kommer meget senere.«

Mener du, at du er bedre til udlændingepolitik på grund af din baggrund?

»Ja, jeg fornærmer hverken Muhammed, Gud, Koranen, islam eller deres kultur. Jeg siger bare, at det er bedre, hvis de kan indtage den vestlige kultur.«

Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, at det klinger lidt hult, når du har fået muligheden i Danmark, og du så ikke vil have, at andre kommer og får samme mulighed?

»Jeg synes, at de skal have samme mulighed som mig. Absolut. Men jeg kom ikke som en belastning. Jeg kom med en pose fyldt med en høj uddannelse, en kultur, der var forenelig med den danske kultur, nogle principper om, at man ikke skal gøre noget ulovligt, at man ikke skal skade andre osv. Men der er nogle folk, der ikke tænker som mig. De, der tænker som mig, er meget velkomne. Men jeg siger dig, der er folk, der kommer her eller bliver født i Danmark og vokser op her og hader Danmark.«