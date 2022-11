Lyt til artiklen

Aalborg Kommune skal i gang med at lede efter en ny kommunaldirektør.

Christian Roslev, der hidtil har haft stillingen, har nemlig sagt op, oplyser Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

»Det er med en god blanding af vemod og nye forventninger, at jeg nu siger farvel til Aalborg Kommune. Jeg har været rigtig glad for at være på arbejde hver eneste dag og har sat stor pris på samarbejdet både internt og eksternt,« siger Roslev.

Christian Roslev har haft jobbet de seneste seks år.

For nylig kom han i vælten i en sag, hvor Aalborg Kommune blev afsløret i at have overført 100.000 kroner til en privat entreprenør i forbindelse med TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Ifølge kommunen skulle pengene bruges til at brande byen i TV 2-programmet 'Nybyggerne'.

Men hvad pengene helt præcist blev brugt på, kunne Roslev ikke redegøre for, hvilket blev stærkt kritiseret af de øvrige partier i byrådet.

En sag, der af borgmesteren og Roslev selv blev beskrevet med ord som 'fejl' og 'brøler' på grund af problemer med journalisering og referater af møder i sagen.

Fremover skal Christian Roslev nu besidde stillingen som associeret partner i konsulentfirmaet Genitor.

»Jeg er ærgerlig over at skulle sige farvel til Christian Roslev. Han har gennem alle årene været en visionær direktør, der har sat markante aftryk i kommunen,« siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og fremhæver eksempler som den nye bydel i Stigsborg og Plusbus-projektet.

Rekrutteringen af en ny kommunaldirektør bliver sat i gang så hurtigt som muligt.