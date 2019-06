Liberal Alliance fik et dårligt folketingsvalg, og Anders Samuelsen blev ikke valgt ind.

Anders Samuelsens afsked som politisk leder for Liberal Alliance og afsked med dansk politik efter partiets dårlige folketingsvalg er et naturligt samtaleemne ved torsdagens partilederrunde i Publicistklubben.

Her mødes lederne fra de partier, der er valgt ind i Folketinget. Det er en tradition efter et folketingsvalg, men denne gang var det altså uden en repræsentant for Liberal Alliance, som er gået fra 13 til fire mandater.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, der selv har set sit parti smuldre, har ondt af Samuelsen.

- Det er altid en smertelig situation. Det gør selvfølgelig ondt, når man er partileder og siddende udenrigsminister, siger Thulesen Dahl.

Den konservative formand og siddende justitsminister, Søren Pape Poulsen, tilføjer:

- At han ikke er blevet valgt ind, har jeg faktisk ondt af. Vi er alle mennesker.

Også den socialdemokratiske formand, Mette Frederiksen, som nu har chancen for at blive statsminister, kommenterer sagen.

- Vi mangler Anders (Samuelsen, red.) her i dag, og vi ønsker ham det bedste fremover, siger hun.

