Det deler tilsyneladende vandene, at Henrik Sass Larsen (S) vender tilbage til Christiansborg på nye betingelser.

For nogen har hans comeback været en glædelig nyhed, mens det for andre er blevet modtaget med en vis undren og skepsis.

Spørgsmålene går på, hvad det egentlig er, som Henrik Sass Larsen nu skal. Den eneste udmeldingen er, at han skal arbejde med Socialdemokratiets historie.

Mere ønsker han eller partiet ikke at sige, men det gør en af hans kollegaer, som gerne vil afmystificere sagen, hvis han kan være anonym.

»Henrik sidder i to udvalg i Folketinget, og der skal han fortsætte med at deltage i udvikling af politik. Hans historiske arbejde handler om, at der formentlig vil være nogle arbejdsopgaver i forbindelse med Socialdemokratiets 150-års jubilæum,« siger han.

»Jeg regner også med, at han skal bruge partiets historie som en del af lovgivningsarbejdet. Det er en anderledes måde at gøre det på, men det kan være en god ting at kigge tilbage i historien, når man skal lave ny politik.«

Henrik Sass Larsens kollega er helt tryg ved, at han skal arbejde med partiets historie. Han gør tingene på en anderledes måde end andre, men opnår også resultater.

På Facebook meddelte Henrik Sass Larsen onsdag, at han efter godt og vel tre måneders sygemelding er tilbage på Christiansborg.

Hvilke udvalg sidder Henrik Sass Larsen i? Henrik Sass Larsen er en del af to politiske udvalg på Christiansborg. Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget Erhvervsudvalget

Han skal ikke længere være statsrevisor, lyder det, men i stedet koncentrere sig om Socialdemokratiets historie. Det samme udtaler partiets gruppeformand.

»Jeg er glad for, at Henrik har fået det bedre, og at vi igen kan nyde godt af hans virke. Jeg har aftalt med Henrik, at han særligt vil beskæftige sig med Socialdemokratiets historie, som altid har interesseret ham, og som han også tidligere har været dybt engageret i,« siger Flemming Møller Mortensen.

Den noget ukonkrete arbejdsopgave fik i dagene efter flere til løfte øjenbrynene.

'Hvad i alverden tænker du på, det er da ikke det, du er blevet valgt til. Det har borgerne, du ved, dem der betaler din løn, sgu da ingen glæde af,' lyder en af de kritiske kommentarer til Facebook-opslaget.

»Ja, han skal forske i et eller andet. Jeg er egentlig ligeglad. Bare han er tilbage, så passer det mig fint.« Lone Elise Hansen. Stemte personligt på Henrik Sass Larsen.

En anden skriver, at hun er glad for, at Henrik Sass Larsen er tilbage, men hun forstår ikke den historiske arbejdsopgave.

'Er det relevant? Er det ikke sådan noget, Arbejdermuseet tager sig af?'

Også tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti Jeppe Jakobsen er uforstående overfor nyheden.

'Mener man i ramme alvor i Socialdemokratiet, at et folketingsmedlem kan bruge sin medlemsperiode på at være partihistoriker!? Det er kammerateri, der vil noget,' skriver han.

Kritikken af Henrik Sass Larsen stiller formanden for Socialdemokratiets ungdomsorganisation, Frederik Vad Nielsen, sig dog helt uforstående overfor.

»Der er mange, som ikke har begreb om, hvordan politik fungerer. Det starter ikke med et blankt papir. Man skal skabe et vidensgrundlag først, og jeg håber, at han vil bruge partiets historiske arv til at inspirere vores folketingsmedlemmer, når der skal laves ny politik,« siger han.

Det nye arbejdsområde, som Henrik Sass Larsen skal give sig i kast med, møder heller ikke den store skepsis hos de vælgere, som trofast har stemt på ham.

»Han er ikke i stand til at være udadvendt politiker lige nu, fordi han har meget at slås med, og derfor er det ok, at han lige skal starte roligt op,« siger Lone Elise Hansen, der stemte personligt på ham ved sidste valg.

»Der er så mange andre, der ikke laver en skid, som får løn på Christiansborg. Lad dog manden få lov til at trække vejret,« tilføjer hun.

Ved du, hvad han skal lave på Christiansborg?

»Ja, han skal forske i et eller andet. Jeg er egentlig ligeglad. Bare han er tilbage, så passer det mig fint.«

Henrik Sass Larsen har ikke vendt tilbage på B.T.s spørgsmål, og Socialdemokratiets pressetjeneste ønsker ikke at uddybe hans nye arbejdsopgaver.