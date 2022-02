Det nye år i Kolding Byråd blev skudt i gang med et seminar med overnatning.

Seancen foregik på luksushotellet Koldingfjord, hvor man også valgte at tage en overnatning.

En aktindsigt, som B.T. har fået, viser, at man har brugt 80.964 kroner på opholdet, hvoraf 32.312 kroner blev brugt på mad.

Ifølge B.T.s oplysninger var byrådet 25 personer afsted, når man også regner direktionen med. Det bliver til en pris på 3.239 kroner pr. person.

Efter en hektisk valgaften kunne Knud Erik Langhoff fra De Konservative sætte sig på borgmesterposten. Ved det seneste kommunalvalg i 2017 fik partiet ikke nok stemmer til at få et mandat i byrådet.

Hvis man så trækker de 7.488 kroner fra, som er brugt på logi, ender man med en pris på 2.939 kroner pr. person.

Og det tal er altså for højt, hvis man spørger forskningslektor og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch. Han forklarer, at man for interne arrangementer regner med et loft på cirka 600 kroner pr. person. Overnatning er ikke medregnet.

»Beløbet her pr. person er udover grænserne for, hvad man kan. Jeg synes umiddelbart også, det er svært at forsvare, at man betaler for en overnatning inden for kommunegrænsen,« siger han til B.T.

Ifølge Roger Buch kunne man også have valgt at betale for et konferencedøgn, hvor prisen ligger en hel del lavere. En hurtig søgning på muligheder nær Kolding resulterer i Scandic Kolding. Her kan man ifølge hjemmesiden konference.dk klare et kursusdøgn for 1.724 kroner.

»Et grundprincip er økonomisk forsvarlig forvaltning. Det betyder i sin enkelthed, at man skal opføre sig økonomisk fornuftigt. Og det er her, at tommelfingerreglen om de 500 kroner til interne arrangementer og 1.000 til eksterne kommer ind i billedet,« siger Roger Buch.

Den nyslåede borgmester, Knud Langhoff (K), forklarer, at man simpelthen har valgt Hotel Koldingfjord for at støtte lokalt efter corona.

»I den her situation, hvor hoteller har været ramt af corona, har vi valgt at bakke op om et lokalt hotel til vores rystesammentur.«

Men der er brugt omkring 3.000 pr. person, hvilket klart overskrider den normale vejledning. Det er ikke et problem?

»Du skal tænke på, at det er med leje af mødelokale, og så er det altså to gange morgenmad, to gange frokost og én gang aftensmad. Der har intet fråseri været, og jeg synes, det vejer op, at man har brugt pengene i kommunen.«

Hvorfor kunne man ikke holde seminaret i jeres egne lokaler?

»Det kunne vi måske også, men vores lokaler bliver brugt til andre formål, og det er ikke nemt lige at fjerne alt aktivitet i lokalerne i to dage.«

Kunne et billigere hotel være en mulighed?

»Jeg mener ikke, at Koldingfjord er væsentligt dyrere end andre hoteller i kommunen, og her har vi altså et hotel, der betaler sin skat herhjemme. Det er bestemt ikke alle, der gør det.«

Hvad så med overnatningen? Når man holder seminaret i kommunen, kan politikerne vel sove hjemme?

»Grundlaget er en rystesammentur, så man skal have mulighed for at drikke et par øl og lære hinanden at kende på et niveau, man normalt ikke gør. Der er altså tale om 14 nye medlemmer.«

Så du tænker ikke, at koldingenserne vil mene, at over 80.000 for lidt mere end et 24 timers seminar er for meget?

»Det er der måske nogen, der vil, men jeg synes det ikke. Normalt holder man også en stor reception for borgmesteren, og den har jeg valgt at spare væk. Jeg er sikker på, at en virksomhed med en bestyrelse, som skal lede de næste fire år, også ville bruge de penge.«

Men forskellen er vel, at der her er tale om en kommune og offentlige midler?

»Ja, men det er stadig en styrkelse af det demokratiske samfund.«

Så du ville gøre det igen?

»Det sker jo kun hvert fjerde år, men jeg fortryder i hvert fald ikke,« siger borgmester Knud Langhoff til B.T.