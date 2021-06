Mattias Tesfaye og S-regeringen dumper nu Inger Støjbergs og Kristian Thulesen Dahls fælles forslag om at indespærre de farligste udviste udlændinge under fængselslignende forhold.

Han afviser at alt snak om at låse udlændinge på Udrejsecenter Kærshovedgård inde, fordi det ifølge ham er et direkte brud på de »internationale regler«.

Afvisningen kommer, efter at Mattias Tesfaye blev tvunget til at droppe sin plan om at flytte de udviste og kriminelle udlændinge fra Kærshovedgård i Midtjylland til Langeland.

Det betyder, at de cirka 130 udviste udlændinge fortsat skal blive i Midtjylland tæt ved landsbyen Bording, hvor de i flere år har skabt massiv utryghed med vold, narkohandel og tyverier.

Kristian Thulesen Dahl og Inger Støjberg var mandag på besøg på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Derfor foreslog Inger Støjberg og Kristian Thulesen Dahl mandag i B.T., at alle de udviste udlændinge skal screenes. De farligste skal bures inde, mens resten skal ud på den øde ø Lindholm.

»Lige nu er det danskerne, som skal beskytte sig mod nogle dybt, kriminelle udlændinge, som er udvist af Danmark. Det er helt grotesk. Derfor må vi trække en streg i sandet og bure dem inde, indtil de kan sendes hjem,« siger Inger Støjberg.

DF-formanden forklarer:

»De skal spærres inde under fængselslignende tilstande. Det er den eneste ordentlige løsning. For næsten lige meget hvor et udrejsecenter bliver placeret, vil der være nye naboer, som bliver ramt. Og det kan vi ikke byde nogen,« siger Kristian Thulesen Dahl.

Det kan ikke passe, at konventionerne skal gøre os handlingslammede. Inger Støjberg, løsgænger i Folketinget

Udfordringen for de to profiler på højrefløjen er, at menneskerettighedskonventionerne ikke tillader at indespærre udviste udlændinge, fordi de allerede har udstået deres fængselsstraf.

De kan ikke sendes hjem, fordi de risikerer at blive dræbt, tortureret eller forfulgt i hjemlandet.

»Det kan ikke passe, at konventionerne skal gøre os handlingslammede, og at naboer til et udrejsecenter skal bygge et hegn for at beskytte sig selv. Så er konventionerne ikke meget værd,« siger Inger Støjberg.

Hun åbner sågar for, at Danmark skal bryde konventionerne, hvis de står i vejen for at bure udviste udlændinge inde.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund.

Men det er regeringen ikke klar til. Heller ikke selv om det betyder, at midtjyderne må leve med kriminelle udlændinge, som hærger i lokalområdet.

»Indtil videre har det været vurderingen, at vi ikke kan frihedsberøve personer på tålt ophold, da de netop er her i landet, fordi det bryder med vores internationale forpligtelser at sende dem hjem. Og vi kan heller ikke på ubestemt tid frihedsberøve kriminelle udviste, som skal udsendes,« siger Mattias Tesfaye i et skriftligt svar.

B.T. har tidligere afdækket, at fem af beboerne på Kærshovedgård tidligere er dømt efter terrorbestemmelser. Og netop her åbner Mattias Tesfaye en dør på klem.

»Vi er opmærksomme på de udfordringer, der er forbundet med løsladelse af personer, der tidligere er dømt for terror,« siger han.

Tesfaye henviser til en indsatsgruppe, nedsat af Justitsministeriet, som i 2021 skal arbejde intensivt på at styrke indsatsen i forhold til løsladte terrordømte og radikaliserede personer.