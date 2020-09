Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofods, problemer med sin MeToo-sag er nu blevet forstærket betydeligt, efter at sagen i weekenden blev beskrevet i det internationale britiske medie BBC. Det forklarer Martin Marcussen, professor ved Institut for Statskundskab Københavns Universitet og ekspert i internationalt diplomati.

Sagen har også været omtalt i andre internationale medier, herunder mediet Politico, der skriver om international politik.

»Jeppe Kofod har vanskeligheder i forbindelse med denne her sag. Jeg kan se to udveje for ham. Den ene er, at han fik en ny ministerpost, som ikke var belastet på samme måde. En anden er, at den pige, som han var sammen med, står frem og fortæller en historie, der er god for Kofod,« forklarer Martin Marcussen, professor ved Institut for Statskundskab Københavns Universitet og ekspert i internationalt diplomati.

»Hans udfordringer bliver forværret af, at man pludselig kan læse om det i BBC, som betragtes som et velrenommeret udenlandsk medie, der har rigtigt mange brugere i mange lande,« siger Martin Marcussen.

Jeppe Kofods undskyldning omtales her i mediet Sputnik, der er et engelsksproget russisk medie. Mediets historie er bragt ordret i mange andre engelsksprogede medier verden over, der primært dækker enkelte lande og områder. Vis mere Jeppe Kofods undskyldning omtales her i mediet Sputnik, der er et engelsksproget russisk medie. Mediets historie er bragt ordret i mange andre engelsksprogede medier verden over, der primært dækker enkelte lande og områder.

I 2008 havde udenrigsminister Jeppe Kofod et seksuelt forhold til en 15-årig pige ved en fest i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Selv var han 34 år gammel og udenrigsordfører.

Sagen er dukket op i Danmark igen, da Det Radikale Venstres ligestillingsordfører, Samira Nawa, udtalte i B.T., at Kofod ikke var værdig til at være minister.

Nu dækkes sagen så også af medier uden for Danmarks grænser.

»En ting er, at det kommer i medierne, men udenlandske ambassader i Danmark rapporterer jo også hjem til deres lande om, hvad der rører sig i Danmark. Så Jeppe Kofod er kompromitteret af en sag, som ikke går væk,« siger Martin Marcussen.

Hvis Jeppe Kofod holder pressemøde i udlandet om kvinders rettigheder, kan han komme til at fremstå som en hykler Martin Marcussen, professor i international politik ved Københavns Universitet

»Offentlige repræsentanter for deres egne lande skal jo have et omdømme, der er på det højeste niveau. Her mener jeg, at det kan være svært for Kofod at tale danske værdier op i udlandet, når han har denne sag.«

»Hvis Jeppe Kofod holder pressemøde i udlandet om kvinders rettigheder, kan han komme til at fremstå som en hykler. Han vil altid være i fare for, at nogen stiller spørgsmål om hans egen sag, og det så stjæler dagsordenen,« siger Martin Marcussen.

»Det er også vanskeligt, hvis han skal fortælle om danske værdier i ulandene, Kina, mange arabiske lande eller Rusland. Det kan komme til at klinge hult.«

Martin Marcussen mener, at det ikke alene er Jeppe Kofod, som er skadet af den 12 år gamle sexsag. Hans chef, statsminister Mette Frederiksen, bliver også ramt.

BBC brugte en del plads på fortællingen om Jeppe Kofod, da mediet i weekenden skrev om den danske MeToo-debat. Historien lå højt på sitet lørdag og søndag. Vis mere BBC brugte en del plads på fortællingen om Jeppe Kofod, da mediet i weekenden skrev om den danske MeToo-debat. Historien lå højt på sitet lørdag og søndag.

»Hun er chef for Jeppe Kofod og kan hyre og fyre ham. Så hvis hun taler ligestilling, kvinders rettigheder og MeToo, så risikerer hun også at blive spurgt om, hvorfor hun så har Kofod som minister,« siger Marcussen.

Herhjemme har Kofods sag allerede ramt statsministeren. Det skete, da hun på de sociale medier ville bakke op om de mange kvinder, der som Sofie Linde har fortalt om deres oplevelser med sexisme. Især på Instagram handlede brugernes overvejende negative kommentarer om netop Jeppe Kofods sag.

Hans Mouritsen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, mener også, at Kofod altid risikerer at blive ramt af ubehagelige spørgsmål ved pressemøder i udlandet.

»Ting kan få uventet store proportioner i udlandet rent pressemæssigt. Skal han ud og klippe en snor, så risikerer han at blive spurgt om det her, og det kan overskygge for det, som han ellers gerne ville tale om,« siger Mouritsen.

Mediet Politico, der primært skriver om international politik, vinklede på Kofods sag, da de lagde deres historie på Facebook. Vis mere Mediet Politico, der primært skriver om international politik, vinklede på Kofods sag, da de lagde deres historie på Facebook.

»Pia Kjærsgaard har jo for eksempel flere gange skabt overskrifter i udlandet på grund af Dansk Folkepartis indvandrerkritiske linje, hvor vi i højere grad er vant til det herhjemme,« siger han.

Bortset fra det mener Hans Mouritsen ikke, at det skader Kofod yderligere, at sagen nu dukker op i medier som for eksempel BBC. I hvert fald ikke i relation til andre landes udenrigsministre.

»Der er en form for broderskab i de kredse. Mange af dem har nogle møgsager selv, så der er en vis kollegialitet i de kredse,« siger Mouritsen.

Niels Åkerstrøm Andersen, professor ved CBS' Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, mener, at BBC's historie ikke skader Kofod, så længe det ikke udvikler sig.

Mette Frederiksen risikerer også at få problemer med Jeppe Kofods sexsag, når hun selv begår sig i udlandet. Det mener Martin Marcussen, professor i international politik. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen risikerer også at få problemer med Jeppe Kofods sexsag, når hun selv begår sig i udlandet. Det mener Martin Marcussen, professor i international politik. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeppe Kofod nævnes først et stykke nede i BBC's artikel, så så længe det er på det niveau, så skader det nok ikke ham eller danske interesser. Men det viser jo, at sagen ikke er væk. Fortsætter det, så kan det blive skadeligt,« siger han og fortsætter:

»Selve sagens natur er et problem. Det er jo nogle, der siger, at det er utilgiveligt, hvad der er foregået. Det er ikke en sag om fadølsbamser. Denne sag kan ikke gøres ugjort. Den vil altid ligge der som et latent problem,« siger Niels Åkerstrøm Andersen.