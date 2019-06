Socialdemokratiets nye medlem af Europa-Parlamentet bliver Marianne Vind, som afløser Jeppe Kofod.

Marianne Vind, der er næstformand i HK/Privat, er klar til at indtage det sæde i Europa-Parlamentet, som Jeppe Kofod (S) efterlader sig.

Vinds rolle som førstesuppleant bliver aktuel, da Kofod er udpeget til posten som ny udenrigsminister i den socialdemokratiske regering.

Den kommende parlamentariker har tilbragt mange år i den danske fagbevægelse, hvor hun siden 2011 har været næstformand i HK/Privat.

- I EU vil jeg løfte kampen mod social dumping, sætte danske fingeraftryk på arbejdsmiljølovgivningen, og sige fra over for forsøgene på at indføre en lovbestemt mindsteløn på tværs af EU, siger hun i en pressemeddelelse.

Næstformanden får rosende ord med på vejen fra sin HK/Privats formand, Simon Tøgern, der er glad og stolt på hendes vegne.

- Europa-Parlamentet er en vigtig partner for os i fagbevægelsen, når vi arbejder for at sikre ordentlige forhold, siger han i en pressemeddelelse.

Marianne Vind var opstillet som nummer fire på Socialdemokratiets liste til Europa-Parlamentet.

Men trods sine 27.396 personlige stemmer blev hun ikke tildelt en post, da vælgerne havde talt ved valget 26. maj i år.

/ritzau/