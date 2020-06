Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) vil ikke gøre vold mod pressen til en diplomatisk sag over for USA.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) afviser pure, at Danmark skal tage de seneste dages angreb på journalister i USA fra myndighederne op over for landet diplomatisk.

Det sker i et længere opslag på Facebook, hvor Jeppe Kofod skriver:

- De sammenstød og overgreb, vi har set de seneste dage skal selvsagt rapporteres, dokumenteres og efterforskes. Og jeg har ikke grund til at tvivle på, at det også vil ske.

- Er det så en sag der bør tages op diplomatisk? Her må jeg sige klart, at det er kun USA selv, der kan og skal håndtere den nuværende situation.

- Den nuværende situation må ikke gøres til en udenrigspolitisk kampplads. Det må ikke misbruges af udenrigspolitiske rivaler til at fremme andre dagsordener.

/ritzau/