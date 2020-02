Det er vigtigt for Danmarks ambition om et moderne EU-budget, at Tyskland er med på idéen, mener Jeppe Kofod.

Danmark efterlyser fortsat et mere ændret EU-budget, hvor der afsættes flere penge til "moderne" problemstillinger som klima, migration og digitalisering.

Til gengæld skal der afsættes færre penge til "traditionelle" poster i budgettet som samhørighedspolitik og landbrugsstøtte.

Det skal sikre, at budgettet samlet set ikke overstiger 1,00 procent af bruttonationalindkomst (bni), understreger den danske udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

- Vi efterlyser mere realisme og et moderne budget. Derfor vil vi gerne gøre op med nogle ting i systemet. Det betyder, at der er nogle nye områder, som vi skal fokusere mere på.

- Men det betyder samtidigt også, at vi skal nedprioritere noget andet, siger han.

Det er noget, den tyske finansminister Olaf Scholz er enig i. Han ønsker lige som den danske regering, at der skal afsættes flere penge til "moderne politikker" og færre til "de traditionelle".

Scholz mener, at der mangler fokus på klima og teknologi i det forslag til den næste flerårige budgetramme for 2021-27, som EU-præsident Charles Michel præsenterede fredag 14. februar.

- Jeg mener, at det forslag, der er fremlagt, ikke i tilstrækkelig grad indeholder denne modernisering. Det er egentlig min hovedkritik, siger Scholz.

Det er ikke helt uvæsentligt for Danmark, at Tyskland støtter den danske holdning, mener Jeppe Kofod.

- At Tyskland melder klart ud, at de lægger sig helt op ad den danske holdning er rigtig positivt.

- Det er klart og tydeligt med Tysklands udmelding i dag, at de også ønsker mere realisme, og det, tror jeg, er vigtigt for hele diskussionen. Hvis der skal landes en aftale, kræver det, at alle 27 medlemslande er realistiske, siger han.

Danmark, Sverige, Østrig, og Holland står sammen fast på, at budgettet ikke må overstige 1,00 procent af bni.

Desuden ønsker Danmark en fortsat rabat på en milliard kroner om året.

I øjeblikket ligger kompromisset på 1,074 procent af bni. Og rabatten, som Danmark og fire andre EU-lande har, udfases over de kommende år

EU's stats- og regeringschefer mødes torsdag for at forhandle om budgettet.

/ritzau/