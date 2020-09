Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har snakket med Ruslands ambassadør efter, at landet har krænket luftrummet.

I sidste uge krænkede et russisk kampfly det danske luftrum ved Bornholm, da det fulgte efter et amerikanske bombefly.

I en kort udtalelse tirsdag skriver udenrigsminister Jeppe Kofod, at "det ikke må gentage sig".

- Jeg ser med alvor på den uacceptable russiske krænkelse af dansk luftrum. Det er helt afgørende, at alle - også Rusland - holder sig til de grundlæggende spilleregler og internationale principper.

- Det budskab er blevet sendt til den russiske ambassadør i dag. Det er blevet gjort klart, at det ikke må gentage sig, skriver Jeppe Kofod (S).

Danske kampfly blev fredag i sidste uge sendt på vingerne, da et russisk kampfly fulgte et amerikansk bombefly ind over dansk luftrum ved Bornholm.

Det oplyste Natos Allied Air Command mandag på sin hjemmeside.

Det russiske kampfly fløj efter et amerikansk B52-bombefly over Østersøen med kurs mod dansk luftrum.

I alt fire amerikanske bombefly fløj som en del af en træningsøvelse ind over de 30 Nato-lande. De blev eskorteret af 80 kampfly fra Nato-landene, herunder Danmark.

Det russiske fly, der var lettet fra Kaliningrad, fulgte efter B52-flyet ind over Bornholm og langt ind i dansk luftrum.

Ifølge Nato er det en alvorlig krænkelse af et Nato-medlems luftrum.

- Episoden demonstrerer Ruslands manglende respekt for internationale normer og de allieredes luftrum, sagde general Jeff Harrigian, kommandør i Natos Allied Air Command, mandag.

Tidligere tirsdag har forsvarsminister Trine Bramsen (S) også harceleret mod krænkelsen af det danske luftrum.

- Det er klart, at krænkelser af dansk luftrum er fuldstændig uacceptable. Det betyder også, at vi snarest vil tage denne hændelse op med de russiske myndigheder med henblik på at undgå gentagelser.

- Russiske krænkelser af dansk luftrum har været sjældne, og derfor er opfordringen til Rusland også besindighed i forhold til hændelsen her, sagde hun.

/ritzau/