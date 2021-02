Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) frygter ikke, at mange måneder uden en techambassadør sætter Danmark tilbage.

I det meste af 2020 var stillingen som Danmarks techambassadør ubesat, efter at Casper Klynge i januar sidste år meddelte sit farvel til fordel for et job hos techgiganten Microsoft.

Først i august sidste år blev Anne Marie Engtoft Larsen ansat til at afløse ham i stillingen, som Danmark som det første land i verden oprettede i 2017.

Hun tiltrådte 1. oktober sidste år med base i Silicon Valley i USA, stedet hvor techgiganter som Microsoft, Apple og Facebook har hovedsæde.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som tidligere onsdag præsenterede Strategi for Danmarks teknologiske diplomati 2021-2023, frygter dog ikke, at de mange måneder uden en techambassadør vil skade Danmarks muligheder for at præge dagsordenen.

- Nej, for det jeg ønskede som udenrigsminister, var at lave en slags nyt setup for techplomacy, som vi kalder det, altså en techambassadør og vores repræsentation både i Silicon Valley, Beijing og i København.

- Det er en politisk strategi, der handler om samfundsansvar, om demokratiske værdier, menneskerettigheder og sikkerhed og tryghed for Danmark. Det er den strategi, der skal leveres på, siger han.

Danmarks formål med at have en techambassadør har blandt andet været at sikre dialog med techgiganter, så de lever op til deres samfundsansvar og opererer på fair vilkår.

Det gælder blandt andet i forhold til at få techgiganterne til at være med på at betale skat til de samfund, hvor de tjener deres penge.

Der er betydelige udgifter forbundet med at have sæde i Silicon Valley. Berlingske opgjorde sidste år, at udgifterne til techambassaden og de ansattes boliger er blandt de dyreste diplomatiske repræsentationer, som Danmark har.

Og hvordan måler man egentlig, om det lige er Danmarks techambassadør, der gør en forskel og leverer de ønskede ændringer?

- Det er både på den korte bane med konkret at beskytte mod de udfordringer og trusler, som teknologien kan skabe mod Danmark. Det er vigtigt, at vi med rettidig omhu har en strategi mod det, siger Jeppe Kofod.

- Men det er også på længere sigt, påpeger han og nævner, at Danmark skal søge at fremme de værdier og den indretning af samfundet, som vi kender herhjemme.

Det gælder om at få virksomhederne til at tage deres del af ansvaret for at sikre det, siger han.

- På den måde kan vi som Danmark få meget igen ved at være frontløbere på det her område. Det er noget, som på den korte bane ikke kan måles i kroner og øre, siger han.

Hvis techgiganterne ikke påtager sig ansvaret, kan den teknologiske udvikling resultere i alvorlige følger, påpeger udenrigsministeren.

- Vi kan se udenrigs- og sikkerhedspolitisk, at i Hviderusland brugte myndighederne teknologien til at lukke ned for fredelige demonstrationer.

- I Myanmar ser vi militæret overtage magten og kvæle demokratiet ved at lukke ned for internettet. Vi ved, hvordan det her er blevet en udenrigspolitisk game changer, siger Jeppe Kofod.

/ritzau/