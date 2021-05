Udenrigsministeren og regeringen modtager kritik for ikke at dele FE-vurdering med Udenrigspolitisk Nævn.

Et flertal i Folketinget udtaler fredag kritik af udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og hele regeringen for ikke at dele sikkerhedsvurderinger fra Forsvarets Efterretningstjeneste om danskere i fangelejre i det nordlige Syrien med Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget.

Det oplyser formanden for Det Udenrigspolitiske Nævn, Martin Lidegaard (R) fredag efter møde i nævnet.

- Formuleringen af næsen gives til udenrigsministeren og regeringen, siger Lidegaard.

- Det dækker over, at udenrigsministeren er ansvarlig for orienteringen af Det Udenrigspolitiske Nævn, men det dækker også over, at andre af regeringens ministre heller ikke har orienteret nævnet godt nok.

Kritikken kommer fra samtlige partier undtagen Kofods eget parti, Socialdemokraterne. Jeppe Kofod oplyser, at han tager nævnets kritik til efterretning.

Dermed har udenrigsministeren fået det, der også kaldes en næse. Det er et udtryk for kritik, men det har ikke umiddelbart politiske konsekvenser for Jeppe Kofod.

Sagens kerne er håndteringen af de børn og mødre med enten dansk statsborgerskab eller dansk tilknytning, som befinder sig i fangelejrene al-Roj og al-Hol i det nordlige Syrien.

Lejrene er opstået og vokset, i takt med at en koalition med kurdiske styrker i spidsen har nedkæmpet Islamisk Stat i området.

Regeringen nægtede i første omgang at hente nogle af børnene hjem, med mindre det kunne gøres uden at få forældrene med. Siden har den accepteret at tage tre mødre og op til 19 børn hjem.

En del af grundlaget for den beslutning har været efterretningstjenesternes vurderinger af, hvorvidt det udgjorde den største trussel mod Danmark at lade dem blive i lejrene eller ej.

Her er Det Udenrigspolitiske Nævn utilfreds med, at hverken udenrigsminister Jeppe Kofod eller andre relevante ministre har bragt Forsvarets Efterretningstjeneste til nævnets kendskab.

Sikkerhedsvurderingerne har siden været beskrevet i Ekstra Bladet.

Ifølge Ekstra Bladet var også forsvarsminister Trine Bramsen (S), justitsminister Nick Hækkerup (S) og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) orienteret om sikkerhedsvurderingerne.

/ritzau/