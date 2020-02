Ved sikkerhedskonference lagde udenrigsministeren vægt på selvbestemmelse for de arktiske folk og stater.

Danmark er interesseret i fred og økonomisk udvikling i Arktis og selvbestemmelse for de folk, der lever i regionen. Og USA's voksende interesse i regionen - herunder Grønland - er med til at fremme det mål.

Sådan lyder udenrigsminister Jeppe Kofods (S) sammenfatning af Danmarks input på den sikkerhedspolitiske konference i München, da emnet Arktis skulle behandles.

- Det var vigtigt at få markeret, at det er de arktiske folk og de arktiske stater, som er i førersædet i forhold til udvikling af, hvad der skal ske med de arktiske områder, siger udenrigsministeren efter debatten om Arktis.

- Det er en vigtig målsætning for Rigsfællesskabet, at der er lavspænding og en udvikling i Arktis, der respekterer, at der bor mennesker i de arktiske områder.

Sikkerhedskonferencen i München beskrives som verdens største konference for international sikkerhedspolitik. Alene det, at Arktis er et emne på en sådan konference, siger ifølge Jeppe Kofod meget om områdets voksende vigtighed.

Med det følger en stigende interesse i området fra stormagter såsom USA og Kina.

Det kan ifølge Jeppe Kofod være en vej til øgede investeringer i økonomisk udvikling af eksempelvis Grønland.

Men på den anden side kan erhvervspolitik - som eksempelvis forholdet til det kinesiske tele- og kommunikationsselskab Huawei - også hurtigt blive sikkerhedspolitik.

Her har USA rejst verden rundt og advaret mod at lade Huawei stå for kritisk infrastruktur.

Selv om Danmark i første omgang vil holde den slags konflikter væk fra det arktiske område, er der ingen tvivl om, hvilken stormagt Danmark orienterer sig imod.

- For kongeriget er USA ikke bare vores vigtigste sikkerhedspolitiske allierede, men også garant for vores sikkerhed i Nato-alliancen. Så det er positivt, at amerikanerne øger deres engagement i Grønland, siger han.

- De planlægger at genåbne et konsulat i Grønland. Det synes jeg, er en vigtig ting for det grønlandske samfund.

/ritzau/