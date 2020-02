Ukraine er midt i en konflikt med Rusland. Jeppe Kofod er taget til landet for at give og vise støtte.

Danmarks udenrigsminister er i Ukraine for at donere en pose med 220 millioner kroner til reformering af det konfliktramte land.

Men ministerens besøg er ikke kun en pengeuddeling. Det skal også understrege, hvor kraftigt Danmark tager afstand fra det, udenrigsministeren kalder "Ruslands overgreb" i landet.

- Det her land må vælge sin egen skæbne, det må have sin egen suverænitet og ikke lade sig kue af en konflikt, som Rusland har intrigeret i Østukraine. Derfor skal vi støtte dem, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Den danske udenrigsministers pose med penge skal hjælpe på flere af de problemer, der ifølge Jeppe Kofod er i landet.

Pengene skal gøre ukrainerne mere fri fra korruption og gøre dem mere afhængige af grøn energi. Og styrke ukrainske ungdomsorganisationer og ændre landets arbejdsmarked med det danske arbejdsmarked som forbillede.

For Ukraine har ifølge udenrigsministeren hårdt brug for europæisk hjælp midt i konflikten med Rusland.

Problemerne begyndte i 2013 med et folkeligt oprør mod landets daværende, prorussiske præsident, Viktor Janukovitj.

I 2014 annekterede Rusland halvøen Krim, og senere oprettede prorussiske separatister folkerepublikker i Østukraine.

Der har siden da været væbnede kampe i området. Flere end 13.000 mennesker er blevet dræbt.

Jeppe Kofod har i forbindelse med besøget været tæt på krydsilden mellem de ukrainske og prorussiske styrker.

- Der var brandudveksling for bare 20 minutter siden. Det er surrealistisk med en væbnet konflikt, der foregår lige nu. Men det er også en væbnet konflikt, der er faldet ned af mediedagsordnen, selv om der hver dag er ofre, siger han.

Det er ikke første gang, Danmark under konflikten sender penge til ukrainerne.

Siden 2017 har den danske stat brugt mange millioner på alt fra jobskabelse til menneskerettighedsstøtte.

I det store hele kan det virke som relativt små indsatser. Men det har ifølge udenrigsministeren virket.

- Man skal ikke være længe i det her land for at se og mærke, hvor store forandringer der er undervejs. Det er vigtigt, at vi stiller krav og støtter. Det kan jeg mærke, at ukrainerne sætter pris på, siger han.

/ritzau/