Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mener, at Rigsfællesskabet er styrket af friere Grønland og Færøerne.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har onsdag mødtes med USA's udenrigsminister, Mike Pompeo.

Parterne talte blandt andet om samarbejdet i Arktis, forholdet til Kina og Hongkong.

Læs her fem spørgsmål til udenrigsminister Jeppe Kofod efter mødet:

Spørgsmål: Arktis er afgørende både for Danmark og USA. Hvordan undgår vi, at Danmark bliver kørt over af den enorme magt, USA er?

- Vi har et godt, langt og dybt partnerskab med USA, der er vores tætteste sikkerhedspolitiske allierede. Det gælder også i det arktiske område.

- Det, der er vigtigt, er, at vi kigger ind i verden sammen. Hvordan beskytter vi vores interesser, hvordan sikrer vi, at Arktis fortsat er lavspændingsområde, hvordan sikrer vi, at aktiviteterne i det arktiske område komme lokalbefolkningen til gode?

- Nogle af de spørgsmål fik vi drøftet.

Spørgsmål: Hvad hørte du fra Mike Pompeo, når det kommer til at holde lavspænding i området og inddragelse af lokalbefolkningen?

- Vi deler de samme interesser og mål. Vi ønsker at sikre vores sikkerhed og værdier.

- Vi kan se, at verden har forandret sig de sidste par årtier, og at eksempelvis Rusland har genåbnet militærbaser, der har været lukket. Det skal vi forholde os til sammen med USA.

Spørgsmål: Kan vi forvente en større militær tilstedeværelse fra USA i og omkring Grønland?

- Vi skal i hvert fald være sikre på, at vi kan følge med i, hvad der foregår i det arktiske område. Er der øget militæraktivitet? Er der øget anden aktivitet?

- Er der noget, der truer vores sikkerhedsinteresser, skal vi være klar til at reagere.

Spørgsmål: Både Grønland og Færøerne har de seneste dage understreget, at de gerne vil have et større bilateralt samarbejde med USA. Er Rigsfællesskabet ved at blive mindre tæt?

- Tværtimod. Det er ved at blive styrket gevaldigt. Der er min og regeringens ambition at arbejde for et ligeværdigt, tæt partnerskab i Rigsfællesskabet. Også på sikkerhedspolitikken. Det er et moderne Rigsfællesskab.

- Det er helt naturligt, at man ønsker samhandel og samarbejde med internationale partnere. Det er noget, regeringen i Danmark støtter.

Spørgsmål: Mike Pompeo har de seneste dage talt meget om Kina og USA's opfattelse af deres regering. Hvor står Danmark?

- Jeg og de andre EU-lande har karakteriseret Kina som en systemisk rival, men også som en nødvendig samarbejdspartner. Så vi vil have en stærk og fælles stemme i EU - også når det kommer til Hongkong og menneskerettigheder.

Spørgsmål: Flere har efterspurgt, at du kom stærkere på banen i forhold til Kina overtagelse af Hongkong. Er det i dag, du gør det?

- Jeg har været ude sammen med mine kollegaer i EU og udtrykke min dybe bekymring.

- Vi er i EU ved at udvikle forskellige reaktioner i forhold til situationen i Hongkong. Jeg tror på, at når vi gør det sammen, så har det den største effekt.

