Danmarks udenrigsminister har fredag været vært for virtuelt møde med USA's særlige klimaudsending.

Uden amerikanerne som medspillere er den globale klimakamp uoverskuelig hvis ikke fuldstændigt uoverkommelig.

Derfor er det afgørende, at USA med en ny præsident i Det Hvide Hus vil tage del i arbejdet med at forhindre yderligere klimaforandringer.

Det understreger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) efter et virtuelt klimamøde med John Kerry, der er USA's særlige klimaudsending.

- USA er verdens største økonomi, og dermed er verdens største økonomi nu tilbage i klimakampen, og det betyder rigtig meget, siger han til Ritzau.

Danmark var vært for det digitale møde fredag, hvor også EU's øvrige udenrigsministre, EU's repræsentant for udenrigsanliggender samt EU-Kommissionens næstformand deltog.

John Kerry var USA's udenrigsminister under præsident Obama og er udpeget som særlig klimaudsending under præsident Joe Biden.

- Jeg mærkede på mødet, at John Kerry var fuld af ydmyghed, fordi han synes, at vi europæere har rykket, mens USA har stået stille og er gået tilbage på nogle klimaområder under Donald Trump.

- Det at vi er tilbage som partnere og kan se muligheder sammen i forhold til grøn omstilling, det var bevægende, siger ministeren til Ritzau.

Efter Joe Biden blev indsat som præsident onsdag, skrev han under på, at USA igen skal indtræde i Paris-aftalen.

- Det betyder, at vi har en chance for at nå vores klimamål. Vi skal huske, at Paris-aftalen handler om, at vi skal stoppe de klimaforandringer, der er ved at ødelægge vores klode, siger Jeppe Kofod.

Han henviser til, at fordi USA er verdens største økonomi, er det blandt andet afgørende, at landet arbejder for at nedbringe brugen af kul i industrien.

Bidens forgænger, Donald Trump, trak amerikanerne ud af klimaaftalen, som blev indgået tilbage i 2015 af FN's 196 medlemslande.

/ritzau/