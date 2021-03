Danske virksomheder skal bidrage til, at EU får verdens største vaccinekapacitet i kampen mod virusser.

Danmark og danske virksomheder skal være en aktiv del i EU's bestræbelser på at øge vaccineproduktionen markant.

Det er budskabet fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han har torsdag drøftet EU's vaccinekapacitet med EU-kommissær for det indre marked Thierry Breton og en række danske life science-virksomheder.

Det er virksomheder inden for det farmaceutiske, bioteknologiske og medicinske område.

- Danmark har en fantastisk life science-industri, og det er vigtigt at bringe den i spil både på kort og langt sigt. Dansk life science kan blive en del af løsningen til at få udrullet vacciner, siger Jeppe Kofod på et pressemøde.

Han slår desuden fast, at Danmark "vender hver en sten" for at øge kapaciteten, da det er afgørende for at åbne samfundet.

Ifølge Thierry Breton, der også er leder af EU's vaccinetaskforce, vil Danmark være "meget involveret" i at øge vaccinekapaciteten.

Han har på mødet fremlagt EU's vision for en større produktionsplatform og opfordrer nu virksomheder til at samarbejde om løsningen.

- Inden året er omme, har EU verdens største vaccinekapacitet, siger Thierry Breton på pressemødet.

På mødet var der deltagelse af direktører fra virksomhederne Bavarian Nordic, AJ Vaccines, AGC Biologics, Fujifilm Diosynth Biotechnologies og ALK-Abelló.

- Taskforcen, som Thierry Breton leder, til at få produktionen op, er meget vigtig, og i dag så vi, at danske firmaer er klar til at levere og hjælpe, siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

