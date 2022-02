Meldingen fra ukraineren Taras Pokotilo med bopæl i Grindsted i Jylland var ret klar efter Ruslands angreb på hans fødeland.

Den 28-årige landbrugsmedhjælper på en svinefarm ville samle så mange ukrainske tilflyttere som muligt.

Sammen skulle de køre fra Danmark til det krigsramte land for at kæmpe mod russerne.

»Det er vores land, vores hjem. Hvem vil redde det, hvis ikke mig? De ældre i befolkningen flygter ud af landet, så jeg ser ingen anden mulighed, jeg må af sted til Ukraine,« sagde han i fredags til DR og tilføjede:

En af de bygninger i Ukraines hovedstad, Kiev, der er blevet ramt af russiske missiler. (Photo by Daniel LEAL / AFP) Foto: DANIEL LEAL Vis mere En af de bygninger i Ukraines hovedstad, Kiev, der er blevet ramt af russiske missiler. (Photo by Daniel LEAL / AFP) Foto: DANIEL LEAL

»Jeg er ikke bange. For jeg ved, at jeg vil komme i himlen, og russerne vil komme i helvede.«

I alt kørte seks personer i samme bil gennem Tyskland og Polen til Ukraine, hvor de ankom sent lørdag.

Men turen er på ingen måder gået som forventet, fortæller Taras Pokotilo til B.T. over en skrattende mobiltelefon fra Ukraine.

Lad os gennemgå deres tur ind til videre.

TIP B.T.: Kender du nogen, der er rejst fra Danmark til Ukraine for at kæmpe mod russerne? Skriv til B.T.s journalist Thomas Nørmark Krog på tnkr@bt.dk.

Efter at være nået over grænsen til Ukraine valgte gruppen at dele sig op.

»Vi ville hver især tage hen til det område, vi kommer fra, og kæmpe. Den ene del af gruppen tog hen til en anden del af landet for at kæmpe, mens jeg og en anden person kørte hen mod den store by Lviv,« siger han.

Efter kort kørsel mødte Taras Pokotilo og hans følgesvend nogle lokale militærfolk.

De tilbød at hjælpe, men begge manglede noget for at kunne gøre nogen nytte.

»Vi havde ikke nogen geværer eller andre skydevåben,« siger Taras Pokotilo og fortsætter:

»Vi spurgte så militærfolkene, om vi kunne låne geværer, men de sagde, at de ikke havde nok.«

De besluttede så at forlade militærfolkene og i stedet køre til Lviv.

Det er områderne i den nordlige og østlige del af Ukraine tættest på Rusland, der har været hårdest ramt af missiler og andre angreb.

Men også Ukraines vestlige region, hvor Lviv er den største by, er blevet angrebet med artilleri fra russerne.

Taras Pokotilo og kammeraten har da også været nødt til at søge tilflugt på en skole.

»Nu er vi i en skole, hvor børnene er sendt hjem,« siger Taras Pokotilo.

De to kammerater har nu lagt et tyndt liggeunderlag i skolens idætshal, hvor de kan sove.

Hvad laver I så på skolen, hvor I befinder jer?

Idrætshallen på skolen i Lviv, hvor Taras Pokotilo og kammeraten nu sover. Foto: Privat. Vis mere Idrætshallen på skolen i Lviv, hvor Taras Pokotilo og kammeraten nu sover. Foto: Privat.

»Der er flere andre, der også er flyttet ind i skolen for at få beskyttelse. Så vi hjælper de andre, så godt vi kan, med at skaffe mad og den slags,« siger han.

Det er fortsat ikke lykkedes jer at få våben, så I kan hjælpe med at være i krig mod russerne, som jo var jeres plan for turen?

»Nej, desværre har vi ikke nogen geværer eller andre skydevåben,« siger han.

Hverken Taras Pokotilo eller hans kammerat har endnu besluttet, hvor længe de vil blive i skolen.