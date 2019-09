Den tidligere regerings plan om at flytte visse ansvarsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen er droppet.

Selv om politiet har svært ved at følge med antallet af køreprøver, så er det også politiet, der i det nye år kommer til at stå for at afvikle køreprøverne.

Den nyhed bliver der taget blandet imod hos Dansk Kørelærer-Union, som er hovedorganisation for de danske kørelærere.

Organisationen havde nemlig set frem til, at Færdselsstyrelsen skulle overtage ansvaret fra politiet, som den tidligere regering besluttede i marts.

- Men omvendt har vi også været inde i en lang periode, hvor vi intet har fået at vide. Det har til tider virket som om, at Færdselsstyrelsen ikke rigtig har vidst, hvad de skulle gøre med det her område.

- Derfor er vi faktisk rigtig glade for, at det bliver hos politiet. Personligt mener jeg også, at politiet er de bedste til at varetage de her opgaver, siger Bent Grue, der er landsformand for Dansk Kørelærer-Union.

Da den tidligere regering besluttede at flytte ansvaret for afvikling af køreprøver, var det blandt andet med en begrundelse om, at ventetiderne på at komme til køreprøve var for lange.

Bent Grue kan da også oplyse, at enkelte elever har måttet vente mellem fire og otte uger på at komme til køreprøve, selv om der helst skal gå maksimalt to uger.

Ventetiderne har det dog også med at variere en del, og i øjeblikket ligger de faktisk på et okay niveau.

- Vi har selvfølgelig lidt ventetider i København, som vi nærmest plejer at have. Problemet er bare, at når der er ventetider i København, så spredes det lidt ud i landet.

- Men det ser ganske okay ud på nuværende tidspunkt, siger Bent Grue.

For at reducere ventetiderne yderligere håber han, at politiet får tilført nogle flere ressourcer. Det vil ifølge ham kunne åbne op for længe ventede digitale teoriprøver og være med til at sikre, at der er sagkyndige nok.

Ud over at fortsætte med at have ansvaret for afvikling af køreprøver er det også politiet, som bliver ved med at administrere kørekort.

Beslutningen om at fastholde ansvarsopgaverne er taget af regeringen, som dermed dropper en tidligere beslutning fra den forhenværende regering.

/ritzau/