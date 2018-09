Inden for de næste to år vil det lyserøde plastikkort ikke nødvendigvis være klemt sammen mellem andre kort i pungen, men være tilgængeligt på en app. Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Kørekortet er dermed det første id-bevis, der bliver digitalt.

Hensigten er, at man slipper for at have legitimation andre steder end på sin mobiltelefon.

Og det giver god mening, fordi mange allerede bruger mobilen til at betale regninger i netbank eller se lønsedler i e-Boks, mener innovationsminister Sophie Løhde (V).

- I dag har de fleste en smartphone, og den er blevet en fast del af mange danskeres hverdag.

- Mobilen har nærmest erstattet pungen, og derfor giver det god mening at få kørekortet på mobilen, så det altid er lige ved hånden, siger Sophie Løhde.

