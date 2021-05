Skal der mere plantefars eller mere flæskesteg på tallerkenen?

Det er en af de store diskussioner i de igangværende forhandlinger om, hvordan landmændene skal blive mere klimavenlige.

Fra S-regeringen lyder svaret blandt andet, at vi bliver nødt til at producere mere kød for at bevare dansk landbrug.

Men det får nu den Radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, til at lange hårdt ud efter Mette Frederiksen og hendes fødevareminister Rasmus Prehn.

Statsminister Mette Frederiksen til doorstep efter besøget på Rudbækshøj Plejehjem i Middelfart Kommune, torsdag den 6. maj 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Statsminister Mette Frederiksen til doorstep efter besøget på Rudbækshøj Plejehjem i Middelfart Kommune, torsdag den 6. maj 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

»Det er enormt uambitiøst, at man – også i regeringstoppen – opstiller en konflikt mellem kød og plantebaserede fødevarer. Det er både og. Jeg er virkelig skuffet over, at regeringen har er så snæversynet i forhold til landbruget,« siger Sofie Carsten Nielsen til B.T.

»Vi skal ikke afvikle kødproduktionen, men vi skal satse massivt på plantebaserede fødevarer. Det vil nok få den effekt, at vi kommer til at producere lidt mindre kød, men det er ikke et mål i sig selv for os,« siger hun.

Kødproduktionen står for ca. 90 procent af landbrugs klimaforurening. Alligevel er 'mindre kød og flere planter' ikke nævnt et eneste sted i regeringens udspil.

Tvært imod var Rasmus Prehn klar i mælet, da B.T. i forrige uge spurgte ham ind til fremtidens køer og grise i Danmark.

Fødevarer, landbrug og fiskeriminister Rasmus Prehn under præsentation af grønt landbrugsudspil på et pressemøde på Københavns Universitet, Tåstrup Campus onsdag den 28. april 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Fødevarer, landbrug og fiskeriminister Rasmus Prehn under præsentation af grønt landbrugsudspil på et pressemøde på Københavns Universitet, Tåstrup Campus onsdag den 28. april 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Efterspørgslen på kød stiger meget de kommende år. Og hvis ikke Danmark producerer en masse kød, så bliver det produceret i Bulgarien eller Rumænien, hvor CO2-udledningen er meget højere og dyrevelfærden meget ringere,« sagde han.

Men Sofie Carsten Nielsen er træt af regeringens 'frygt for forandring'.

»Hvis regeringen vil fortsætte med at satse på mere kød, fordi man frygter at miste arbejdspladser, så må jeg godt nok sige, at regeringen er fanget i fortiden. Tænk bare på vores succes på vindmøller, hvor vi omstillede energisektoren og skabte tusindvis af nye arbejdspladser,« siger hun.

Radikale Venstre har foreslået, at der skal investeres 4,3 mia. kr i plantebaserede fødevarer frem mod 2030.

Sofie Carsten Nielsen (RV), da Regeringen, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre præsenterer en aftale om et delmål for udledningen af drivhusgas i 2025, i Finansministeriet i København fredag den 7. maj 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali Vis mere Sofie Carsten Nielsen (RV), da Regeringen, Enhedslisten, SF og Radikale Venstre præsenterer en aftale om et delmål for udledningen af drivhusgas i 2025, i Finansministeriet i København fredag den 7. maj 2021.. (Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix) Foto: Philip Davali

Det er næsten 45 gange flere penge end det, regeringen har afsat i sit udspil.

Sofie Carsten Nielsen, Radikale og de andre støttepartier lader til at ligge milevidt fra regeringen på landbrugsområdet. Hvordan skal I nogensinde mødes?

»Jeg forsøger at få regeringen til at forstå, at man ikke afvikler landbruget ved at omstille det til at være mere plantebaseret. Men det er klart, at regeringen virkelig skal rykke sig, før vi kan lande en aftale,« siger hun.

Det er enormt uambitiøst, at man - også i regeringstoppen - opstiller en konflikt mellem kød og plantebaserede fødevarer. Sofie Carsten Nielsen, politisk leder hos Radikale Venstre.

Ifølge den Radikale leder regeringen som minimum diske op med et bindende klimamål for landbruget.

»Det er et krav, og det står desuden også i forståelsespapiret. Så det burde vel ikke være til større diskussion,« siger Sofie Carsten Nielsen.

Der er igen indkaldt til forhandlinger hos Rasmus Prehn tirsdag. Og den forholdsvis nyudnævnte fødevareminister er da heller ikke helt skræmt af plantebaserede fødevarer.

Mandag var han for eksempel ude og besøge den fagre nye landbrugsverden, hvilket han dokumenterede på Facebook med teksten: 'Jeg har i dag haft oplevelsen af at smage på ost uden ost'.