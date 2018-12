De Samvirkende Købmænd er glad for, at der sker noget med vin- og ølafgifterne. Men beløbet er kun symbolsk.

Det er et meget lille skridt på vejen, når regeringen og Dansk Folkeparti i finansloven er blevet enige om at sænke afgifterne på øl og vin for at stække grænsehandlen.

Dertil er ændringen simpelthen for lille.

Det mener brancheorganisationen De Samvirkende Købmænd.

- Vi vil meget nødig opfattes som utilfredse, men det er svært at se, at det får en voldsom betydning for grænsehandlen, siger vicedirektør Claus Bøgelund Nielsen.

De Samvirkende Købmænd har regnet på, hvad sænkningen af afgifterne i sidste ende kommer til at betyde for de handlende ude i butikkerne.

- Det skal understreges, at der er tale om meget runde tal, men det kommer til at betyde, at man sparer cirka 15 øre i gennemsnit per flaske vin, siger Claus Bøgelund Nielsen.

- Der er noget psykologisk og symbolsk i det. Vi vil selvfølgelig gerne have, at man sænker afgifterne i stedet for at hæve dem, så på den måde kan man sige, at det er et skridt i den rigtige retning.

Claus Bøgelund Nielsen fortæller, at de ikke har fået regnet på, hvad det kommer til at betyde for ølpriserne. Det skyldes blandt andet, at øl prissættes efter alkoholprocent og dermed er sværere at regne ud.

Fra næste år bliver afgifterne på øl sænket med 70 millioner kroner. Det stiger til 85 millioner i 2022.

Afgiften på vin nedsættes med 25 millioner kroner næste år og lidt mere de kommende år.

Ud over billigere øl og vin indeholder finanslovaftalen også andre afgiftsnedsættelser. Blandt andet bliver foderfosfatafgiften og hotellers rumvarmeafgift sat ned.

Det var fredag eftermiddag, at regeringen og Dansk Folkeparti kunne fortælle, at parterne var blevet enige om en finanslov for 2019.

/ritzau/