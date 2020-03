Ifølge valgkredsen skal stifter Uffe Elbæk offentligt bakke op om den nye politiske leder, Josephine Fock.

Bestyrelsen i Alternativets Storkreds København truer med at trække støtten til sit folketingsmedlem, Uffe Elbæk, hvis han ikke bakker tydeligt op om partiets nye politiske leder, Josephine Fock.

Gør han ikke det, vil bestyrelsen ikke længere støtte Elbæks kandidatur i storkredsen. Det fremgår af et brev skrevet til medlemmerne af storkredsen.

Fock overtog posten som politisk leder fra Uffe Elbæk, der har stiftet Alternativet.

Brevet er forfattet, efter at et flertal i Alternativets hovedbestyrelse lørdag udtrykke tillid til Josephine Fock. Beslutningen blev truffet efter flere uger med intern uro i partiet.

I brevet står der blandt andet, at man har en forventning om, at Uffe Elbæk "aktivt og synligt meddeler sin opbakning til hovedbestyrelsens beslutning" om at støtte Fock.

- Storkredsen har en meget klar forventning om, at storkredsens folketingsmedlem Uffe Elbæk arbejder loyalt sammen med partiets medlemmer og politiske leder både udadtil og indadtil, skriver bestyrelsen.

- Hvis denne forventning skuffes, er der naturligvis tale om et alvorligt tillidsbrud, der ikke kan genoprettes, hvorfor vi som følge heraf ikke længere kan støtte hans kandidatur i storkredsen, står der endvidere.

/ritzau/