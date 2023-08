Københavns overborgmester, Sophie Hæstorp Andersen, er blevet indlagt med tarmslyng.

Det skriver Altinget, som citerer borgmesterens eget opslag på Instagram.

»Desværre kan jeg ikke være på arbejde lige nu. I lørdags fik jeg nemlig så ondt i maven, at jeg om aftenen blev indlagt på Hvidovre Hospital.

»Det viste sig, at jeg havde begyndende tarmslyng, der formentlig skyldes arvæv fra en blindtarmsoperation, som jeg fik foretaget, da jeg var barn,« skriver hun.

Hun fortæller også, at hun har været gennem en kikkertoperation, som gik godt.

»Lægerne anbefaler, at jeg tager mig nogle dage til at komme mig. Det er jeg nødt til at lytte til,« skriver hun.

Borgmesteren indleder sit opslag med at hylde christianitternes historiske beslutning om at lukke Pusher Street.

Derudover skriver hun, at hun glæder sig til at komme tilbage på Rådhuset og begynde forhandlingerne om næste års budget for Københavns Kommune.