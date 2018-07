Københavns Kommune kan ikke redegøre for mere end 500 stykker kunst til en samlet værdi af 1,8 millioner kroner.

Det kan B.T. nu afsløre på baggrund af en aktindsigt fra Københavns Kommune. Alle kan via kommunens hjemmeside se en liste over kommunens kunst, men placeringen af værkerne er fjernet fra listen. B.T. har modtaget den komplette liste, og af den fremgår det, at mere end 500 værkers placering har statussen 'ukendt'.

Værkerne udgør en samlet værdi på over 1,8 millioner kroner. Det dyreste værk er en bronzeskulptur af kunstneren Henrik Starcke med titlen 'Stående mand'. Københavns Kommune måtte slippe 104.000 kroner for skulpturen, men ved ikke, hvor den befinder sig.

Komplet amatøragtigt, mener Alex Vanopslagh, der er medlem af Borgerrepræsentationen for Liberal Alliance.

Henrik Starcke, billedhugger. Foto: Kurt Nielsen

»Det er amatøragtigt, og det udstråler en ligegyldighed, når man klatter pengene væk på akrylhjorte og fodbolde i net, som I også har skrevet om, og så ved man ikke engang, hvor værkerne er. Det jo 1,8 millioner kroner af kommunens værdi. Man skal da vide, hvor det er henne,« siger Alex Vanopslagh.

Københavns Kommune forklarer i et skriftligt svar til B.T., at kommunens mange afdelinger og forvaltninger og dermed også adresser kan være årsag til, at værkernes placering er ukendt.

'Mange værker kan være i en institution i mange år eller årtier, og det kan derfor ske, at værkerne skifter adresse, uden at kunstsamlingens administrator bliver informeret herom, hvorved værkerne i en periode ikke står registreret med den korrekte adresse,' skriver Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning i et svar til B.T.

Der er ingen regler for, hvornår et værk skal leveres tilbage, og derfor kan det flyttes utallige gange, før det finder vej til et depot eller bliver givet videre til en ny institution. Det er dog ikke kun adresserne, der er ukendte. I den liste, som B.T. har modtaget, er der heller ingen information om, hvilken institution der oprindelig har lånt værket. Det undrer Alex Vanopslagh.

Fakta Mere end 500 værkers placeringer er ukendte. Her er de 10 dyreste Ved du, hvor et af værkerne er, så skriv til TBFU@bt.dk Henrik Starcke – skulptur, 'Stående mand' – kr. 104.000 Erik Brandt – skulptur, 'Skib – Kerne' – kr. 55.000 Knud Nielsen – udsmykning, uden titel – kr. 46.300 Nanna Hertoft – vævet tæppe, 'Fugledragt' – kr. 30.000 Jette Erlandsen – vævet tæppe, 'Stenblomsten' – kr. 25.000 Niels Gronbech – maleri, 'Frederiksberg Allé 59' – kr. 25.000 Finn Mickelborg – maleri, uden titel – kr. 25.000 Finn Mickelborg – maleri, uden titel – kr. 25.000 Peter Severin – billede, collage, 'Tale og brod' – kr. 25.000 Lena Søeborg – 5 stk. vægobjekter, 'Tilstande' – kr. 25.000 Allan Stabell – maleri, 'Skriget deler' – kr. 25.000

»Alle kommunens institutioner kan låne værkerne, og det burde ikke være svært at holde styr på, hvor de er. Hvis ikke man har adressen, så må man have styr på, hvem der har lånt det, eller hvad den senest registrerede placering er,« siger Alex Vanopslagh.

At placeringen er ukendt, er ifølge Københavns Kommune blot et spørgsmål om manglende registrering, ikke at værkerne ikke længere at finde.

'Københavns Kommunes kunstsamling består af omkring 4.000 værker, fordelt på omkring 250 adresser og endnu flere afdelinger. Der bliver løbende lavet status over værkernes deponeringssteder. Værker, som er registreret i kategorien 'ukendt adresse', er vi i færd med at kortlægge,' skriver Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Nico Grünfeld er Kultur- og Fritidsborgmester i København. Hans forvaltning skriver i et svar til B.T. at man forsøger at kortlægge værkernes placeringer. Foto: Asger Ladefoged

Det var i dag ikke muligt at få en kommentar fra Københavns Kommunes kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld, da han holder ferie.

