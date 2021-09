Seks uger mere.

Det er hvad Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune vil give firmaet bag nemlig.com til at implementer en ny model, der skal sikre forholdene for firmaets chauffører.

»Samtidig forbeholder Sundheds- og Omsorgsudvalget sig ret til at ophæve kontrakten, hvis Intervare ikke fremadrettet loyalt medvirker til at oplyse sagen og retter op på tidligere overtrædelse af arbejdsklausulen, og/eller hvis Intervare ikke implementerer den ændrede forretningsmodel senest pr. 1. november 2021 som lovet,« skriver Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i en pressemeddelelse.

Samtidig vil Sundheds- og Omsorgsudvalget tilbageholde månedlige vederlag af 400.000 kr. op til et samlet tilbagehold på 3,2 mio. kr. Det gør man for at sikre, at Intervare udbetaler det beløb, som Københavns Kommune har vurderet at de har krav på.

Da sagen deles mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen afventer den endelige kontrakts tilblivelse, at Socialforvaltningen behandler sagen. Det sker onsdag 22. september.

Opdateres …