Det er flotte kjoler, god mad og eksklusive rejsemål, de 169.000 følgere normalt ser på influencer Elvira Pitzners Instagram-profil.

Men tirsdag dukkede der noget helt andet op, der har vakt kritik fra Venstre i Københavns Borgerrepræsentation.

Det var noget så kommunalt som en reklame for Københavns Kommunes nye hjemmeside, Elvira Pitzner denne gang reklamerede for med ordene: 'Seriøst- tag dine besties under armen og brug byen..!'

Reklamen er meget kritisabel, mener Venstres medlem af Borgerrepræsentationen, Jens Kristian Lützen. Det kunne P4 København fortælle onsdag.

»Det sender et signal om, at der er for mange penge i kommunen. Der er mange steder på det sociale område og kultur-og fritidsområdet, hvor pengene ikke slår til, og så kan man samtidig se i ens feed, at der er råd til at betale en tilfældig influencer for at reklamere,« siger Jens Kristian Lützen til B.T.

I bunden af opslaget, der dækkes af et billede af en smilende Elvira Pitzner med sin computer i hånden, står den kommunale reklame tydeligt frem med ordene: 'Hop ind på www.brugbyen.nu'.

Vis dette opslag på Instagram annonce for @koebenhavnskommune | Seriøst - tag dine besties under armen og brug byen..! Eller gør det alene.. Der er jo ikke noget bedre end at møde nye mennesker! Jeg har selv været glad for at spille tennis i B.93 på Østerbro - mødte nemlig altid nye skønne personligheder, som jeg måske ellers aldrig ville have mødt.. og nu bliver det endnu lettere at finde rundt i hovedstadens 1000-vis af tilbud #koebenshavnskommune har nemlig launchet en onlineportal, der samler alle byens events og tilbud - men det allerbedste er, at sitet selv finder frem til, hvad JEG har lyst til - jeg oprettede bare en profil, valgte mine interesser og jo mere jeg bruger sitet, jo mere målrettede tilbud får jeg.. efter jeg oprettede mig har jeg fået tilbudt SÅ mange fede oplevelser - fx har sitet fanget, at shopping er min yndlingsdisciplin .. SURPRISE så nu ved jeg, at der er designerloppemarked i Prismen på Amager imorgen d.11/12! Ærligt - havde jeg nok ikke fundet det, hvis ikke brugbyen.nu havde flashet det for mig.. Ska self nok gi en update på, hvad jeg får krejlet mig til Hop ind på www.brugbyen.nu og tilmeld dig #brugbyennu.. Så ses vi måske i et sted i #mitkbh Et opslag delt af E L V R A (@elvirapitznerofficial) den 10. Dec, 2019 kl. 6.46 PST

Hjemmesiden er en ny portal, hvor byens kulturtilbud bliver præsenteret for borgerne. Reklamemetoden er særligt kritisabel, fordi Jens Kristian Lütken mener, at den skader kommunens troværdighed.

»Den slags reklame er ikke særlig troværdig, for de skriver jo direkte, at de får penge for at sige det, de siger. Det synes jeg ikke, en kommune skal entrere med. Vi skal ses som mere seriøse, end at influencere skal sige det,« siger han.

Elvira Pitzner har 169.000 følgere, og opslaget er blevet liket lidt over 3.000 gange.

Det er jo en stor potentiel målgruppe, som får denne reklame. Er du ikke bare gammeldags i en ny verden?

»Det kan man selvfølgelig sige, men man behøver jo ikke gøre det som kommune. Det virker lidt desperat at gøre som kommune ud fra rationalet om, at man skal gøre noget nyt som kommune. Vi er jo ikke en kommune, der sælger ting som hårplejeprodukter og mascara, som influencere normalt reklamerer for. Vi skal ses som mere seriøse,« siger han.

Direktøren for Kultur- og fritidsudvalget i Københavns Kommune, Thomas Jakobsen, skriver til B.T., at kommunen har forsøgt sig med en ny tilgang til reklamer ved at bruge influencere.

»Der er sociale medier og nye markedsføringstiltag som influencere mere målrettet kommunikation og omkostningseffektivt end for eksempel avisannoncer,« skriver han og fortsætter:

»Hvis det ikke har den ønskede effekt, eller der fra politisk side er et ønske om at gøre det anderledes, så skifter vi naturligvis kurs,« skriver han.

Han oplyser derudover, at budgettet til influencere er på 50.000 kroner. Ud over Elvira Pitzner, har kommunen også lavet en aftale med den tidligere tv-vært Line Baun Danielsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Elvira Pitzner.