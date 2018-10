Københavns Rådhus vrimler fredag aften med nysgerrige mennesker. Meget kan man opleve, men ikke borgmesterkontorene.

Og det bemærkede flere borgere, som slentrede forbi borgmesterkontoret, der tilhører Niko Grünfeld, kultur- og fritidsborgsmester i Københavns Kommune (Alt).

Kontoret er blevet ommøbleret for 130.000 kroner, men det tilhører ikke borgmesteren alene, siger han. Det er »københavnernes« kontor, som Niko Grünfeld også kalder et 'minikulturhus'. På Kulturnatten var det - og de andre borgmesterkontorer - dog knap så tilgængeligt for de københavnere, som gerne ville kigge ind.

Det ærgrede også Jakob Engel, som for første gang er på besøg på Rådhuset sammen med sin søn.

»Jeg ville gerne se, hvad pengene er blevet brugt til, og så er det underligt, at det ikke er åbent lige i dag,« siger han og tilføjer, at hele miseren med borgmesteren og det kontor er »lidt muggent«.

En håndfuld mennesker noterer sig den lukkede dør og går videre, mens enkelte forsøger håndtaget på den låste dør. To kvinder fortæller, at de er ligeglade med kontoret og alt mediedækningen af det. »Det kommer jo ikke bag på mig,« indskyder den ene, før de begge går videre til aktiviterne i stueetagen på Rådhuset.

B.T. mødte Nikolaj Brandstrup ved borgmesterens kontor. B.T. mødte Jakob Engel ved borgmesterens kontor.

Anderledes hårdt formulere Nikolaj Brandstrup det, mens han kigger ud over menneskemængden fra balkonen på 1.sal tæt på det omtalte kontor.

»Han har fået kontoret ommøbleret for 130.000 kroner, men lukker det af på Kulturnatten. Som kulturborgmester. Det er jo helt sort. Han burde sidde derinde og tage imod folk i aften med en kop kaffe,« siger han.

Var det op til ham, skulle pengene være blevet brugt på noget mere fornuftigt. Borgmesteren kan vel udrette det samme i IKEA-møbler, mener han.

Og københavnernes kontor er det i hvertfald ikke i hans bog.

»Kan jeg gå derind og skrive mine breve? Nej, det tror jeg ikke,« siger han.

Niko Grünfeld: 'Her er min dybfølte og oprigtige undskyldning'

I kølvandet på de seneste dages negative pressehistorier om hans kontor og CV har Niko Grünfeld fredag aften været ved tasterne og formuleret en lang og ærlig undskyldning:

'Jeg synes fortsat, at det var og er en god idé at åbne borgmesterkontoret op, så vi kan holde udvalgte offentlige kulturarrangementer på kontoret (som vi allerede har gjort), men hånden på hjertet: jeg skulle have været mere opmærksom på prioritering af indkøb til kontoret. Det undskylder jeg i dag for.'

'Og selvfølgelig skulle jeg have været mere opmærksom på mit CV i enhver sammenhæng. Det er naturligvis ene og alene mit ansvar. Jeg har ikke bevidst skrevet noget forkert i mit eget CV. Om nogen har jeg lært at djævlen gemmer sig i detaljen.'

Du kan læse hele Niko Grünfelds opslag nedenfor: