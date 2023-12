Der skal ikke være udsatte boligområder i København, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen.

Mjølnerparken er ikke længere på statens liste over parallelsamfund, den tidligere ghettoliste. Dermed er Københavns Kommune ikke længere at finde på listen.

Årsagen til, at Mjølnerparken er strøget fra listen, er, at området har under 1000 beboere. For overhovedet at komme i betragtning som et parallelsamfund skal der bo mindst 1000 beboere i et alment boligområde.

I øjeblikket er der 966 beboere i Mjølnerparken ifølge Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Det skyldes midlertidig genhusning, oplyser Københavns Kommune.

Men kommunen forventer ikke, at området kommer på listen igen, selv om antallet af beboere vil stige til over 1000 de kommende år. I det hele taget vil hovedstadskommunen være fortid på listen.

- I København skal der ikke være udsatte boligområder. Da parallelsamfundslisten startede i 2010, havde vi ti områder på listen. Nu har vi nul, siger overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (S) i en pressemeddelelse.

- Det er en kæmpe milepæl for København og en vigtig anerkendelse af den massive målrettede indsats, som kommunen har lavet sammen med beboere, boligselskaber, virksomheder og foreninger gennem tiden, siger hun.

Der er ifølge kommunen flere årsager til "den positive udvikling". Blandt andet "strategisk udlejning med forrang til personer, som er i uddannelse og arbejde og har en ren straffeattest". Det skyldes også hjælp til hjemmegående i forhold til at komme i job eller påbegynde en uddannelse samt større fokus på at løfte kvaliteten af dagtilbud.

- Drivkraften har aldrig været at komme af listen, men snarere at løfte mennesker og hjælpe dem med at leve det liv, de drømmer om i København, siger Hæstorp Andersen.

- Jeg har mødt mange beboere i de udsatte områder og talt med dem om deres bekymringer, og jeg kan forsikre om, at vi ikke stopper vores indsatser her, siger hun.

Overborgmesteren nævner i den forbindelse, at der i det seneste budget er afsat cirka 290 millioner kroner til at udvikle boligområdet Tingbjerg.

Om Mjølnerparken konkret vurderer Hæstorp Andersen, at fremtiden ser lys ud. Det siger hun til Ritzau.

- Når de nye beboere flytter ind i de renoverede almene boliger, men også i de private udlejningsboliger, der nu er kommet i Mjølnerparken, så bliver Mjølnerparken et mere blandet kvarter.

- Der kommer flere beboere med uddannelse og arbejde, og det er positivt, siger hun.

Den allerførste ghettoliste blev præsenteret i 2010. Listen over boligområderne bliver præsenteret hvert år den 1. december, og det er første gang, at København ikke er repræsenteret på den.

