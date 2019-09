Minister ønsker ikke at legalisere hash, som et flertal i Københavns Borgerrepræsentation ellers ønsker det.

Et stort flertal i Københavns Borgerrepræsentation vil lave et forsøg med fri hash.

Derfor vil de nu kontakte den socialdemokratiske regering for at få lov til at igangsætte en forsøgsordning. Det skriver TV2 Lorry.

En af dem, der støtter forslaget, er Klaus Mygind (SF), medlem af Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune.

- Nu er der kommet en ny regering, så er det oplagt, at vi fra København igen markerer det synspunkt - det er vigtigt for os, at der bliver gjort noget ved vores hashmarked i København, siger Klaus Mygind til TV2 Lorry.

Forslaget fra Borgerrepræsentationen bygger på særligt to argumenter.

For det første håber de, at en forsøgsordning vil fjerne eksistensberettigelsen for de kriminelle hashsælgere. For det andet håber de at kunne komme i kontakt med de unge, der i dag misbruger hash.

- De internationale erfaringer og de områder i USA, hvor man har indført de her ting, der har det faktisk vist sig at være positivt.

- Vores intention er, at vi kan stoppe og ødelægge hashmarkedet på den her måde og få kontrol over det og derved måske også få en mere intensiv indsats i forhold til de unge, som har et misbrug af hash, siger Klaus Mygind.

Ifølge TV2 Lorry er hele 44 ud af Borgerrepræsentationens 55 medlemmer for en forsøgsordning, hvor der etableres flere kommunale udsalgssteder bemandet af særligt uddannet personale.

Forslaget møder dog ikke opbakning hos sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der ikke går ind for legalisering af hash.

- Vi går ikke ind for legalisering af hash. Hash er forbundet med en lang række skadevirkninger, som kan få alvorlige konsekvenser for især psykisk sårbare og børn og unge med sociale problemer.

- Vi har et ansvar for at hjælpe dem med at få en uddannelse. Og det gør vi ikke ved at legalisere hash, som forringer indlæringsevnen, lyder det i et skriftligt svar fra Magnus Heunicke til TV2 Lorry.

Det er langt fra første gang, at et forslag om legalisering af hash ser dagens lys, da det har været oppe at vende adskillige gange i Borgerrepræsentationen.

/ritzau/