København er ikke New York, siger stedfortrædende borgmester i København om planer om kæmpe højhus.

Bygherren bag et 280 meter højt eventyrtårn, der efter planen skal rejses i Københavns Nordhavn, har ramt et bump på vejen.

Mandag besluttede et flertal i teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune at give afslag på anmodningen om at igangsætte en lokalplan.

Det oplyser Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet vil efter planen danne rammen om en oplevelses- og forlystelsespark, der i alt kommer til at skyde 280 meter op i luften.

Beslutningen glæder Karina Vestergård Madsen (EL), der er stedfortrædende teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

- Med 280 meter vil det blive det absolut højeste tårn i Øresundsregionen, og det skal ikke stå som en kolos i København, så vi alle, uanset hvor vi er, kan se det, og mange vil leve i skyggen af det.

- København er ikke New York, og det er faktisk positivt. Vi kan godt have nogle høje bygninger, hvor det giver mening, men der er ingen grund til at bygge højt alene for højdens skyld, siger hun i en skriftlig kommentar.

Teknik- og Miljøforvaltningen ser en række problemer i forbindelse med projektet. Blandt andet vil bygningen medføre vindturbulens i de omkringliggende områder, lyder det.

I december 2018 indgik H.C. Andersen Adventure Tower (HCAAT) en betinget købsaftale med By & Havn.

Ifølge Børsen var betingelsen for aftalen, at kommunen sætter gang i planprocessen i 2019, og at der bliver vedtaget en lokalplan i 2021.

Det skulle medføre, at parken kunne tages i brug, når Nordhavnstunnelen som ventet bliver færdiggjort i 2017.

/ritzau/