Investorer får lov til at opføre lejligheder på Amager Fælled efter en afstemning i borgerrepræsentationen.

Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation har stemt for, at Lærkesletten på Amager Fælled kan sælges til private investorer, der kan opføre boliger.

Det skriver TV2 Lorry.

Beslutningen af Borgerrepræsentationen giver dermed grønt lys til, at der kan opføres boliger, skoler, daginstitutioner, plejehjem og butikker på i alt 219.000 kvadratmeter.

Salget skyldes, at Københavns Kommune har været nødt til at finde midler til at betale for metroen i København og er en del af forliget i Københavns Kommune fra 2017.

Partierne Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og to løsgængere stemte for, mens Enhedslisten, Alternativet, Frie Grønne og en løsgænger stemte imod.

/ritzau/