Den tidligere V-profil Marcus Knuth fortæller, at det har været en svær beslutning at skifte til Konservative.

Fredag har politiker Marcus Knuth sagt farvel til Venstre til fordel for De Konservative, og ifølge ham har det ikke været en nem beslutning.

- Det har været en meget svær beslutning, fordi Jakob Ellemann-Jensen (Venstres formand, red.) var ham, der tog mig ind i politik, og vi har fulgt hinanden i mange år.

- Men politik handler om politik, og derfor har jeg valgt at følge mit hjerte og forfølge en noget strammere udlændingepolitik end den, som Venstre har, siger Marcus Knuth.

Beslutningen har været flere måneder undervejs og bunder i, at Marcus Knuth ikke er enig med Ellemann-Jensen om værdi- og udlændingepolitikken.

- Det jeg har kæmpet for, er en stram, ansvarlig udlændingepolitik, der sikrer Danmark. Der er Venstre gået rigtigt, rigtigt langt.

- Men jeg føler, at tiden er inde til at sætte endnu hårdere ind, i forhold til hvem der får dansk statsborgerskab, og i forhold til indvandrerbander og udvisning af kriminelle udlændinge, siger Marcus Knuth.

Han peger selv på et eksempel som burkaforbuddet.

- Alle kan se, at værdipolitikken har delt Venstre. Du kan bare se på debatten omkring burkaer, der var en af de ting, jeg kæmpede for at forbyde, og som Konservative ville have forbudt burkaer for mange år siden, siger han.

I forrige valgperiode var Marcus Knuth udlændinge- og integrationsordfører for Venstre i lang tid og var en markant stemme i udlændingedebatten. Efter valget har Knuth besiddet posten som arktisk ordfører. Til spørgsmålet om det spiller ind på hans beslutning om skiftet, svarer han:

- Det havde ikke været unaturligt, at det havde været de områder, jeg blev sat i spidsen for. Det var også det jeg gik til valg på, siger Marcus Knuth.

Ved folketingsvalget fik Marcus Knuth 9523 personlige stemmer.

- Mine vælgere vidste, at jeg gik til valg som en ægte værdikriger, der passer på Danmark ved at slå ned på kriminalitet og indvandring, siger Marcus Knuth.

Han ved endnu ikke, hvad hans kommende rolle bliver hos De Konservative.

